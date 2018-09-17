Праздничный план: Хаджимба провел совещание по подготовке ко Дню Победы

Президент Абхазии Рауль Хаджимба провел совещание Комиссии по подготовке к празднованию 25-летия Дня Победы и Независимости в понедельник 17 сентября. О том, как республика отметит праздники, читайте в материале корреспондента Sputnik.

Бадри Есиава, Sputnik

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Перед началом заседания Комиссии по подготовке к празднованию 25-летия Дня Победы в Отечественной войне народа Абхазии, его участники почтили минутой молчания память, погибшего в автокатастрофе премьер-министра республики Геннадия Гагулия. © Фото: Официальный сайт президента Абхазии Парад Победы и поездка в Сирию стали темами встречи Хаджимба с военными

Члены комиссии подробно обсудили Государственный план мероприятий празднования Дня Победы и утвердили основные его пункты. Было решено провести 25 сентября 2018 года в 12:00 в конференц-зале Кабинета министров "Съезд победителей и вручение государственной награды "За Победу".

Министр обороны Абхазии Мираб Кишмария предложил сначала вручить эти медали семьям погибших защитников отечества, а потом уже ветеранам. Президент Рауль Хаджимба распорядился провести такую же церемонию во всех районах республики и в каждом ведомстве до 30 сентября.

"Начнем с того, что будут награждаться семьи и родители, чьи дети погибли на войне. Я думаю, что это ни у кого не вызовет никаких споров. Мы определим задачи для всех структур, которые должны будут этим заниматься, чтобы каждые в своем районе провели награждения", — сказал Хаджимба.

© Фото : из архива ученого Игоря Марыхуба Марыхуба: "Золотой Парламент" - фундамент абхазской государственности

Спикер Парламента Валерий Кварчия предложил вручить эти награды всем депутатам "золотого созыва". Несмотря на то, что они не принимали участия в боевых действиях, считает он, депутаты I созыва внесли весомый вклад в достижение победы. Окончательного решения по этому вопросу принято не было.

26 сентября в 14:00 в Национальной галерее Абхазии откроется экспозиция картин, посвященная 25-летию Дня Победы в Отечественной войне народа Абхазии. Все готово, сообщила министр культуры Эльвира Арсалия.

В День освобождения Сухума 27 сентября в 13:30 в Абхазском государственной филармонии имени Рождена Гумба состоится торжественное собрание и вечером того же дня – в 20:00 на набережной Махаджиров пройдет праздничный концерт.

28 сентября проведут генеральную репетиция парада Победы, а в Министерстве обороны Абхазии будет торжественное мероприятие.

29 сентября в Очамчыре откроют памятник в честь защитников Абхазии, а военнослужащие Минобороны Абхазии пройдут маршем по площади города. В 15:00 начнется концерт в Доме культуры.

День Победы и Независимости

Основные праздничные и памятные события намечены в Абхазии на День Победы 30 сентября. Праздничный день начнется с возложения цветов на мемориале первому президенту республики Владиславу Ардзинба в селе Нижняя Эшера в 9:00, затем, примерно в 10:00 цветы возложат к мемориалу героев в Парке Славы.

© Sputnik / Томас Тхайцук Отточить каждое движение: как в Сухуме готовятся к параду Победы

"Оттуда, никого не дожидаясь, мы идем на площадь Свободы. С 10:30 мы все должны там быть. В это время, как мы уже проговаривали, начнется выдвижение большой группы ветеранов войны, которые пройдут по площади до начала военного парада. Они победители и первыми пройдут по площади", — сказал президент.

Военный парад откроют в 11:00 с пешие колонны и военная техники. Над площадью также пролетит и авиация. После этого, к параду подключатся участники ежегодной акции "Бессмертный полк". По словам организатора акции Ларисы Тарба, на площадь Свободы с фотографиями, погибших воинов выйдут около полутора тысяч человек.

Более 400 школьников готовятся к параду, сказала замминистра образования Медея Ченгелия.

© Sputnik / Томас Тхайцук План готов, вопросы остались: Хаджимба провел совещание по подготовке к юбилеям

"Перед Минобразования была поставлена задача, чтобы школьники Абхазии представили будущее республики на параде. К этому мы готовим более 400 учеников. Будет три колонны – с танцами и флэш-мобом, во второй колонне пройдут наши спортсмены, победители международных соревнований. Третья будет состоять из старшеклассников, которые будут держать флаг Абхазии", — пояснила Ченгелия.

В 20:00 на Стадионе "Динамо" в Сухуме состоится праздничный концерт. Победный салют состоится в 21:30.

На совещании особое внимание было уделено вопросу приема официальных лиц и ветеранов войны, проживающих за рубежом. Не обошли стороной тему обеспечения безопасности в праздничные дни. Президент Абхазии поставил задачи МВД, СГБ и Государственной службе охраны. Контроль за исполнением приказа возложен на советника президента по взаимодействию с правоохранительными органами Леонида Дзапшба.