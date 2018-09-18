18 сентября 1993 года: Ардзинба обратился к Конфедерации народов Кавказа

Обращение председателя Верховного Cовета Абхазии Владислава Ардзинба к народам Северного Кавказа с призывом оказать поддержку, опубликованное в книге Аслана Авидзба "Проблемы военно-политической истории Отечественной войны в Абхазии"

Уже в тот же день, 18 сентября, Конфедерация народов Кавказа в Обращении к Бутросу Гали, выразила решимость "не допустить истребления абхазского народа", обвинив ООН в том, что именно его позиция" стала одной из решающих причин возобновления боевых действий в Абхазии".

Таким образом, спираль войны раскручивалась, и становилось ясно, что чем дальше будут развиваться события, тем меньше будет шансов остановить эскалацию боевых действий. А они развивались не в пользу Грузии, поэтому ее руководитель был вынужден искать иные пути утверждения своей "правды".

Тогда Шеварднадзе, находившийся в оккупированной столице Абхазии, заявил: "Потеря Сухуми будет означать распад Грузии". Тем не менее, осознав угрозу городу, глава Грузии перенес свой командный пункт из Сухума в Агудзеру – на безопасное расстояние от эпицентра боевых действий. Правда, последние дни и часы перед освобождением абхазской столицы Шеварднадзе оставался в Сухуме… К тому времени на Восточном фронте Абхазской армией были освобождены села Адзюбжа, Ахалдаба, Скурча. К северу от столицы были заняты населенные пункты Одиши, Тависуплебо, Бирцха и другие.

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