Нацбанк Абхазии выпустит монету "Аиааира 25" к Дню Победы и Независимости

Монета "Аиааира 25" станет одной из самых крупных в коллекции Нацбанка Абхазии.

СУХУМ, 18 сен – Sputnik, Бадри Есиава. Памятная монета "Аиааира 25" выйдет в обращение в преддверии Дня Победы и Независимости, рассказала Sputnik начальник службы внешних связей Национального банка Абхазии Лиана Агрба во вторник 18 сентября.

"Памятная монета "Аиааира 25" номиналом 100 апсаров выйдет в обращение 26 сентября. Автор этой монеты Тимур Кайтан. Эскиз утверждался экспертным советом Национального банка Абхазии", — сказала Агрба.

Агрба подчеркнула, что монета "Аиааира 25" вторая по счету среди больших памятных монет в коллекции Нацбанка Абхазии после монеты с изображением Новоафонского монастыря. Она будет выпущена ограниченным тиражом – всего 250 экземпляров.

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"Правлением Национального банка Абхазии было решено выпустить эту монету ограниченным тиражом, от чего повысится ее значимость. Приобрести можно будет в любом коммерческом банке, скорее всего с 26-27 сентября. Сколько монета "Аиааира 25" будет стоить, станет известно после проведения необходимых бухгалтерских расчетов", — отметила Лиана Агрба.

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Монета выполнена из серебра 925 пробы и золота 999 пробы, диаметр монеты 60 миллиметров, вес 155,5 граммов.

Ранее Национальный банк Абхазии объявил о выпуске памятной банкноты "Владислав Арӡынба" (Владислав Ардзинба) номиналом 500 апсар, посвященной 25-летию Победы в Отечественной войне народа Абхазии.