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Дубликат Знамени Победы передан на хранение в музей Боевой Cлавы Абхазии

Дубликат Знамени Победы передан на хранение в музей Боевой Cлавы Абхазии

© Sputnik Бадри Есиава
В Абхазии
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Знамя Победы в Отечественной войне народа Абхазии было поднято на государственной границе по реке Ингур 30 сентября 1993 года.

СУХУМ, 18 сен – Sputnik, Бадри Есиава. Дубликат Знамени Победы Абхазии, оригинал которого был водружен на государственной границе по реке Ингур 30 сентября 1993 года, передан на хранение в музей Боевой Славы имени Владислава Ардзинба во вторник 18 сентября.

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"С целью обеспечения большей доступности, для информирования граждан и гостей республики о подвиге абхазского народа, его доблести и героизме в борьбе с грузинскими захватчиками изготовить и передать дубликат Знамени Победы для хранения и обозрения в музей Боевой Славы имени Владислава Ардзинба", — зачитал распоряжение министра обороны Абхазии Мираба Кишмария его заместитель Беслан Цвижба.

В соответствии с законом Республики Абхазия "О Знамени Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов", оригинал хранится в Министерстве обороны республики.

Дубликат Знамени Победы передан на хранение в музей Боевой Cлавы Абхазии
© Sputnik Бадри Есиава
Дубликат Знамени Победы передан на хранение в музей Боевой Cлавы Абхазии

На церемонии вручения присутствовали пять из шести членов экипажей БМП "Зверобой" и "99-й", которые установили Государственный флаг Абхазии 30 сентября 1993 года на границе по реке Ингур – Шамиль Адзинба, Рафаэль Ампар, Дазмир Шамба, Батал Блаб и Роберт Когония. Их товарищ Илья Гуния не смог прийти по состоянию здоровья.

Герой Абхазии, ветеран войны Шамиль Адзинба вспомнил события тех лет и рассказал, что тот флаг хранил их однополчанин Малхаз Хагба, который не так давно ушел из жизни. Он мечтал пройти с государственной символикой до победного конца, но во время освобождения села Шрома был тяжело ранен.

"Малхаз потерял ногу из-за ранения и передал этот флаг нашему экипажу. Мы положили его в нашу боевую машину. Нам посчастливилось доехать до границы, где подняли Знамя Победы", — поделился Адзинба военной историей и поблагодарил коллектив, директора музея Боевой Славы Мзию Бейа за их вклад в реализацию этой идеи.

Дубликат Знамени Победы передан на хранение в музей Боевой Cлавы Абхазии
© Sputnik Бадри Есиава
Дубликат Знамени Победы передан на хранение в музей Боевой Cлавы Абхазии

К этому дню сотрудники музея шли четыре года, отметила сама Мзия Бейа и добавила, что они с трепетом ожидали это событие.

"Мы очень рады, что Знамя Победы находится в нашем музее. Спасибо всем, кто услышал нашу просьбу и на нее откликнулся", — сказала Бейа и пожелала всего наилучшего экипажам, водрузившим флаг в День Победы и Независимости.

Депутаты Парламента Абхазии 12 июля 2018 года приняли закон о сохранности первого знамени Победы – Государственного флага республики, которое было водружено на государственной границе по реке Ингур 30 сентября 1993 года.



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