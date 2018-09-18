Два месяца на исполнение мечты: Тамаре Тарба нужна срочная медпомощь

Благотворительный фонд "Ашана" приступил к сбору средств на лечение 17-летней Тамары Тарба, которой диагностировали сколиоз четвертой степени.

Асмат Цвижба, Sputnik

17-летняя Тамара Тарба живет в поселке Дранда с мамой и сестрой. С детства девочка увлекалась искусством. В школе она любила уроки рисования и музыки, а приходя домой, шила наряды куклам.

Но в 9 классе Тамаре пришлось оставить любимые уроки и продолжить обучение на дому. По словам мамы Тамары, Ангелины Габелия, в 14 лет она уже не могла подолгу сидеть за партой, у нее начинал болеть позвоночник, а искривление уже проявлялось внешне.

"Когда мы обратились к врачам, оказалось, что у девочки сколиоз четвертой степени и исправить ситуацию можно только с помощью хирургического вмешательства", — рассказала мама.

© Sputnik Тамара Тарба. Подопечная фонда "АШАНА"

В этом году семья обратилась за помощью в благотворительный фонд "Ашана". По словам представителей фонда, несмотря на серьезный диагноз, еще не поздно исправить ситуацию.

"Сейчас Тамаре нужно специальное лечение и установление металлических конструкций, которые будут постепенно выравнивать позвоночник. Все лечение в клинике Москвы обойдется в один миллион 300 тысяч рублей. Но сумма должна быть собрана за два месяца, так как в ноябре девочке уже исполнится 18 лет и фонд не сможет стать ее попечителем", — объяснила директор КБФ "Ашана" Мактина Джинджолия.

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Сама Тамара ничуть не боится предстоящей операции, а наоборот с нетерпением ждет момента, когда сможет без боли заниматься любимыми делами и помогать маме по дому. В плане у девушки успешная карьера в "мире красоты".

"Я решила, что в будущем стану парикмахером и буду делать людям красивые прически. А еще хочу стать красивой, как мои сестры", — заявила девочка.

Директор "Ашана" считает, что желание девушки вполне осуществимо. На практике специалисты сталкивались с "полным исцелением" таких пациентов.

"Мы уже сталкивались со случаями сложной стадии искривления позвоночника. Но в обоих случаях после операции пациентки возвращались к нормальной жизни, исправляли позвоночник и даже рожали здоровых детей", — рассказала Джинджолия.

© Sputnik Тамара Тарба. Подопечная фонда "АШАНА"

Для того чтобы Тамара освоила "красивую" профессию нужно собрать всего один миллион 300 тысяч рублей.

Помочь девочке можно, отправив SMS со словом ДОБРО или DOBRO на короткий номер 5050. Стоимость сообщения — 20 рублей. Количество сообщений не ограничено.

Можно также воспользоваться услугой "Перенос баланса" – "Благотворительность", набрав *147* сумма перевода#. Сумма перевода от 30 до 500 рублей в день.

Благотворительные взносы можно перечислить в любом отделении Сбербанка Абхазии и "Гарант-Банка".