Рыбаки из Адзюбжи снова удивили Абхазию, теперь осетром в полцентнера

Осетр весом 54 килограмма попал в сети рыбаков в районе села Адзюбжа на прошлой неделе. О том, где и как подводный здоровяк стал угощением почти для 70 человек, что из него приготовили и можно ли в Абхазии ловить осетра, читайте в материале корреспондента Sputnik.

Бадри Есиава, Sputnik

Большая удача

Не прошло и двух недель со дня, когда любители рокфишинга из Адзюбжи поймали на спиннинг сибаса весом почти десять килограммов, как в том же месте из моря вытащили еще одного монстра. 54-килограммовый осетр длиной больше двух метров попался в сети местных рыбаков.

Это поистине благословение от Нептуна, так воспринял неожиданный улов Даур Квирая, в чьи сети попался осетр.

"Жить на берегу Черного моря и не побаловать себя и друзей рыбкой, думаю, это неправильно. В тот день в районе озера Скурча мы как обычно зашли в море проверить сеть, которая простояла всего одну ночь. В ней оказались рыба-лиса, морской кот, катран, небольшой горбыль и в конце сети, где то на 120-м метре, выплыл наш красавец осетр", — поделился Квирая.

За ночь рыба выбилась из сил и практически не оказала никакого сопротивления. Рыбаки легко затащили гиганта в лодку. 53-летний Даур Квирая увлекается рыбалкой с детства, и осетры попадались ему не часто, тем более таких размеров. Максимально вес таких "трофеев" в исключительных случаях достигал едва 20 килограммов.

Осетр в полцентнера не рекордсмен в Абхазии, сказал Даур и добавил, что знает о случаях, когда рыбаки вытаскивали из моря двухсоткилограммовых и даже трехсоткилограммовых белуг.

С тем, что дальше делать с осетром, решили не сразу. Кто-то предложил поместить его в хозяйском бассейне, построенном специально для небольших рыб, но улов был слишком громоздким и неудобным для транспортировки. Ответ на этот вопрос пришел сам по себе.

"В первую очередь мы приготовили из него уху, которая из осетра получается просто великолепная. Рецепт нехитрый. В кипящую воду нужно добавить зелень, обязательно, морковку, наш абхазский стручковый перец, укроп и лук, которые потом вынимаются. Затем, кладем голову и хвост. После того, как все это хорошенько разварится, можно класть тушу и в течение получаса все будет готово", — поделился личным рецептом Даур Квирая.

© Фото : предоставлено Эрастом Квирая Осетр весом 54 килограмма попал в сети рыбаков в районе села Адзюбжа

Подавать деликатесное блюдо тоже нужно правильно. Бульон отдельно, рыба отдельно. Конечно же, не вся рыба пошла на уху. Из филе осетра получаются неплохие шашлыки. Не такие, как из сибаса, но тоже вкусные, подчеркнул рыболов.

Пир длился несколько дней. Слухи о необычном улове разлетелись по друзьям и знакомым. По словам рыбака, попробовать осетра в жареном и вареном виде приехало не меньше 70 человек. Кое-что даже успели раздать.

"Этот осетр стал хорошим поводом для встречи. Мы посидели, отдохнули, пообщались и произнесли тосты друг за друга", — рассказал Квирая.

Depositphotos / zx6r92, CC0 / Thomas LASSERRE Топ самых необычных обитателей Черного моря

Рыба под запретом

Осетр весом больше 50 килограммов относится к категории выше среднего, рассказал старший инспектор-эколог по охране водной среды и рыбных ресурсов Госкомитета Абхазии по экологии и охране природы Джамал Дбар. Максимальный вес этой рыбы достигает 100 — 120 килограммов.

"Это хороший экземпляр. Осетр — довольно распространенный вид в Черном море. У нас встречаются четыре вида осетровых – это осетр, белуга, севрюга и шип. Они морские обитатели, но во время икрометания заходят в опресненные воды", — сказал Дбар.

Осетровые в Абхазии охраняются законом, и без специального разрешения ловить их запрещено. Если осетр в жизнеспособном состоянии попал в сети, что бывает нередко, рыбаки обязаны его отпустить и оповестить об этом органы рыбоохраны, добавил он.

Тот факт, что за столь короткий период времени у берегов Адзюбжи были пойманы огромный сибас и осетр, ученый назвал простым совпадением.