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Эдуард Амвросиевич Шеварнадзе

19 сентября 1993 года: Шеварднадзе заявил, что с потерей Сухума развалится Грузия

© Sputnik . Юрий Абрамочкин
В Абхазии
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Темы:
"413 дней" (402)
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Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в проекте Sputnik Абхазия "413 дней", который стартовал 14 августа 2017 года.

Из книги Аслана Авидзба "Отечественная война 1992-1993 годов. Вопросы военно-политической истории Абхазии":

"19 сентября Эдуард  Шеварднадзе в телеграмме министру обороны России выразил согласие на ввод в зону боевых действий российских разъединительных сил. Но в этом ему уже отказали, мотивируя тем, что в условиях начавшихся уличных боев разъединение сторон обернется слишком большими жертвами, на которые Россия пойти не может. 19 сентября в Сочи на заседании Объединенной комиссии было принято решение о безоговорочном выводе всех грузинских военных формирований из Абхазии. Ответ высшего руководства Грузии ожидался к 20 сентября, но его не последовало. Напротив, Эдуард  Шеварднадзе, находившийся в оккупированной столице Абхазии, заявил: "Потеря Сухуми будет означать распад Грузии".

Sputnik Абхазия расскажет все об Отечественной войне народа Абхазии в ежедневной рубрике "413 дней". Официальные документы, свидетельства очевидцев, воспоминания ветеранов, письма и дневники свидетелей слушайте на радио и читайте на сайте Sputnik Абхазия.

Темы:
"413 дней" (402)
Теги:
Отечественная война народа Абхазии (1992-1993), Владислав Ардзинба, Абхазия


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