19 сентября 1993 года: Шеварднадзе заявил, что с потерей Сухума развалится Грузия

Из книги Аслана Авидзба "Отечественная война 1992-1993 годов. Вопросы военно-политической истории Абхазии":

"19 сентября Эдуард Шеварднадзе в телеграмме министру обороны России выразил согласие на ввод в зону боевых действий российских разъединительных сил. Но в этом ему уже отказали, мотивируя тем, что в условиях начавшихся уличных боев разъединение сторон обернется слишком большими жертвами, на которые Россия пойти не может. 19 сентября в Сочи на заседании Объединенной комиссии было принято решение о безоговорочном выводе всех грузинских военных формирований из Абхазии. Ответ высшего руководства Грузии ожидался к 20 сентября, но его не последовало. Напротив, Эдуард Шеварднадзе, находившийся в оккупированной столице Абхазии, заявил: "Потеря Сухуми будет означать распад Грузии".

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