Президент Абхазии утвердил новый состав правительства

СУХУМ, 19 сен – Sputnik. Президент Абхазии Рауль Хаджимба утвердил новый состав правительства, об этом сообщается на сайте президента республики.
Первым вице-премьером республики назначен Даур Аршба. Вице-премьером вновь стал Астамур Кецба, а руководителем Аппарата Кабмина – Давид Сангулия.
Указом президента вице-премьером и министром финансов утвержден Джансух Нанба. Министром внутренних дел вновь стал Гарри Аршба. Министром культуры – Эльвира Арсалия.
На пост министра труда, занятости и социального обеспечения утвержден Руслан Аджба, а министром экономики – Адгур Ардзинба.
Министром по курортам и туризму Абхазии стал Автандил Гарцкия, а министром по репатриации – Беслан Дбар.
Кове Даур вновь возглавил Министерство иностранных дел республики. Министром обороны стал Мираб Кишмария.
На пост министра образования утвержден Адгур Какоба. Министром по налогам и сборам стал Даур Курмазия.
Лев Квициния возглавил МЧС, Марина Пилия – Министерство юстиции. Министром сельского хозяйства стал Даур Тарба. На должность министра здравоохранения назначен Тамаз Цахнакия.
Рауль Хаджимба утвердил и председателей Госкомитетов республики.
Теймураз Квеквескири стал председателем Госкомитета по молодежной политике. Председателем комитета по строительству и архитектуре стала Эсфирь Майтоп.
Вахтанг Пипия возглавил Государственный комитет по управлению государственным имуществом и приватизации, а Гарик Саманба –Госкомитет по стандартам, энергетическому и техническому надзору.
Председателем Госкомитета по государственной языковой политике стал Батал Хагуш. Баграт Хутаба назначен председателем Государственного комитета по физической культуре и спорту.
Председателем Государственного таможенного комитета Абхазии стал Беслан Цвинария. И председателем комитета по экологии и охране природы назначен Савелий Читанава.
Премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия погиб в ДТП вечером 8 сентября.
Нового премьер-министра республики Валерия Бганба президент Абхазии Рауль Хаджимба представил во вторник 18 сентября.
Валерий Бганба родился 26 августа 1953 года в селе Бзыбь Гагрского района Абхазской АССР. В 2006-2007 годах работал директором санатория "Амра-Интернешнл". С 2007 по март 2012 годы — депутат Парламента. 3 апреля 2012 года Валерий Бганба был избран спикером Парламента Республики Абхазия пятого созыва. 31 мая 2014 года во время политического кризиса в Абхазии Бганба стал исполняющим обязанности президента страны.