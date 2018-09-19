Президент Абхазии утвердил новый состав правительства

Шесть указов по назначениям вице-премьеров, министров и председателей Госкомитетов Абхазии подписал президент Хаджимба 19 сентября.

СУХУМ, 19 сен – Sputnik. Президент Абхазии Рауль Хаджимба утвердил новый состав правительства, об этом сообщается на сайте президента республики.

© Sputnik / Томас Тхайцук Новым премьер-министром Абхазии стал Валерий Бганба

Первым вице-премьером республики назначен Даур Аршба. Вице-премьером вновь стал Астамур Кецба, а руководителем Аппарата Кабмина – Давид Сангулия.

Указом президента вице-премьером и министром финансов утвержден Джансух Нанба. Министром внутренних дел вновь стал Гарри Аршба. Министром культуры – Эльвира Арсалия.

На пост министра труда, занятости и социального обеспечения утвержден Руслан Аджба, а министром экономики – Адгур Ардзинба.

Министром по курортам и туризму Абхазии стал Автандил Гарцкия, а министром по репатриации – Беслан Дбар.

Кове Даур вновь возглавил Министерство иностранных дел республики. Министром обороны стал Мираб Кишмария.

На пост министра образования утвержден Адгур Какоба. Министром по налогам и сборам стал Даур Курмазия.

Лев Квициния возглавил МЧС, Марина Пилия – Министерство юстиции. Министром сельского хозяйства стал Даур Тарба. На должность министра здравоохранения назначен Тамаз Цахнакия.

Рауль Хаджимба утвердил и председателей Госкомитетов республики.

Теймураз Квеквескири стал председателем Госкомитета по молодежной политике. Председателем комитета по строительству и архитектуре стала Эсфирь Майтоп.

Вахтанг Пипия возглавил Государственный комитет по управлению государственным имуществом и приватизации, а Гарик Саманба –Госкомитет по стандартам, энергетическому и техническому надзору.

Председателем Госкомитета по государственной языковой политике стал Батал Хагуш. Баграт Хутаба назначен председателем Государственного комитета по физической культуре и спорту.

Председателем Государственного таможенного комитета Абхазии стал Беслан Цвинария. И председателем комитета по экологии и охране природы назначен Савелий Читанава.

Премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия погиб в ДТП вечером 8 сентября.

Нового премьер-министра республики Валерия Бганба президент Абхазии Рауль Хаджимба представил во вторник 18 сентября.

Валерий Бганба родился 26 августа 1953 года в селе Бзыбь Гагрского района Абхазской АССР. В 2006-2007 годах работал директором санатория "Амра-Интернешнл". С 2007 по март 2012 годы — депутат Парламента. 3 апреля 2012 года Валерий Бганба был избран спикером Парламента Республики Абхазия пятого созыва. 31 мая 2014 года во время политического кризиса в Абхазии Бганба стал исполняющим обязанности президента страны.