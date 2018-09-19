Музей Боевой Славы в Сухуме получил уникальные военные дневники

Вещи, переданные в Музей Боевой Славы имени Владислава Ардзинба будут представлены в экспозиции ко 25-летиюПобеды в Отечественной войне.

СУХУМ, 19 сен – Sputnik, Бадрак Авидзба. В Музей Боевой Славы имени Владислава Ардзинба передали дневники и личные вещи погибших бойцов во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в среду 19 сентября.

Передача дневников и личных вещей погибших во время войны приурочена к 25-й годовщине Победы Абхазии в Отечественной войне 1992-1993 годов.

"Во время войны я занималась сбором материала о погибших, мне это было поручено от Министерства обороны. Мне попали в руки документы на добровольца из России Николая Лямина, здесь есть паспорт, его аттестат, другие бумаги. С тех пор мне не удалось найти никого из его родных, спустя 25 лет я решила передать документы в Музей Боевой Славы", — подчеркнула журналист Екатерина Бебиа.

© Sputnik / Томас Тхайцук Передача Государственному музею Боевой Славы дневников и рукописи журналиста Андрея Островского, погибшего в Абхазии

Где воевал Николай Лямин и при каких обстоятельствах он погиб неизвестно, рассказала она.

"Мне также были переданы документы на другого добровольца Андрея Островского, мне их передала журналист Анжела Кучуберия. Она была моей студенткой, а я готовила книгу про погибших журналистов, наших коллег, я знала, что Андрей Островский погиб в селе Маркула вместе с поэтессой Саидой Делба, и сохранились его личные документы", — отметила журналист.

Позже Екатерина Бебиа написала очерк и сняла фильм про Андрея Островского.

"Также как и в случае с Лямином, я не смогла найти родственников Островского, он родился в Санкт-Петербурге, жил в другом месте. Я посчитала нужным передать документы в музей" – сказала она.

© Sputnik / Томас Тхайцук Передача Государственному музею Боевой Славы дневников и рукописи журналиста Андрея Островского, погибшего в Абхазии

Николай Лямин и Андрей Островский воевали на Восточном фронте, сообщила Екатерина Бебиа.

Журналист Анжела Кучуберия рассказала, что она заинтересовалась судьбой погибшего добровольца Андрея Островского, и стала узнавать о его судьбе.

"Когда я начала узнавать о том, кто знает о судьбе Андрея Островского, адвокат Иван Зарандия сказал мне, что дневник добровольца и паспорт находятся у него. Он мне передал, тогда Екатерина Бебиа была моим преподавателем в АГУ, она собирала военный архив", — заметила она.

© Sputnik / Томас Тхайцук Передача Государственному музею Боевой Славы дневников и рукописи журналиста Андрея Островского, погибшего в Абхазии

Кроме того, семья командира второй мотострелковой бригады Геннадия Чанба передала на хранение в музей планшет в котором лежат блокнот и бумаги с записями командира о боевых задачах и планах.

Заведующая фондами Музея Боевой Славы Лариса Инапшба поблагодарила и отметила, что переданные документы займут достойное место в музее.