Некоторые итоги независимого развития Абхазии

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Республика победила, но вышла из войны обескровленной, разрушенной, не признанной ни мировым сообществом, ни Россией, рассуждает кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Александр Скаков. © Sputnik . Виталий Белоусов Россия в Абхазии и в Южной Осетии: опыт прошлого и новые задачи

Мирный процесс по урегулированию грузино-абхазского конфликта на первом этапе носил характер неприкрытого давления на Абхазию, осуществлявшегося как международными организациями, в первую очередь, ООН и СНГ, так и Россией, не говоря уж о не оставившей мысли о военном реванше Грузии.

Российская Федерация, взявшая на себя роль основного миротворца, с апреля-июня 1994 года именно Россия проводила под эгидой СНГ миротворческую операцию в зоне грузино-абхазского конфликта, и посредника. С декабря 1994 года постановлением Правительства РФ была введена экономическая блокада Абхазии. Российско-абхазская граница была закрыта еще 21 сентября 1993 года.

В ночь с 19 на 20 мая и до 26 мая грузинские вооруженные формирования попытались захватить Галский район Абхазии, но потерпели поражение. Во многом именно те события поставили крест на любых попытках "впихнуть" Абхазию обратно в Грузию. На фоне блокады и разрухи, в условиях поголовного вооружения населения в Абхазии ухудшилась криминогенная обстановка.

© Фото : предоставлено Татьяной Гулиа Игорь Ахба: необходимо создать внешние условия для развития Абхазии

Тем не менее, в республике продолжалось государственное строительство. Еще 26 ноября 1994 года Верховным Советом Абхазии была принята новая конституция, а первым президентом Республики Абхазии стал общепризнанный национальный лидер Владислав Ардзинба. 3 октября 1999 года Ардзинба стал президентом республики по результатам всеобщих и безальтернативных выборов, и в тот же день прошел референдум, на котром 97,7 % проголосовавших одобрили действующую Конституцию. На этом основании Народное собрание Абхазии 12 октября 1999 года приняло Акт о государственной независимости Республики Абхазия.

С одной стороны, это был чисто формальный шаг, подтверждающий уже существующие реалии, но, с другой стороны, он означал отказ Сухума от любых сценариев возвращения Абхазии в состав Грузии. Абхазия однозначно выбрала курс на строительство независимого государства.

В это же время, в некоторой степени в связи со сменой власти в Кремле, стала меняться и политика Российской Федерации, до этого пытавшейся помочь Грузии найти мирное решение в ее попытках восстановить "территориальную целостность". 9 сентября 1999 года постановлением Правительства РФ было признано утратившим силу постановление 1994 года "О мерах по временному ограничению пересечения государственной границы Российской Федерации с Азербайджанской Республикой и Республикой Грузией". Блокада с Абхазии фактически была снята, ее жители, вне зависимости от возраста и пола, получили возможность свободного въезда и выезда в Российскую Федерацию.

Начиная с 2002 года гражданам Абхазии в упрощенном порядке начали выдавать российское гражданство, что открыло им возможности для жизни, работы и учебы в России, для выезда в другие страны мира. Это была, безусловно, абсолютно оправданная мера, имеющая, в первую очередь, гуманитарный характер.

Тем не менее, пять лет блокады нанесли по непризнанной республике удар не меньший, чем более года военных действий.

© Sputnik / Томас Тхайцук Рауль Хаджимба: созданы условия, которые позволяют Абхазии развиваться

При этом давление на Абхазию со стороны международного сообщества, в первую очередь, осуществлявшееся через "группу друзей Генерального секретаря ООН по Грузии" продолжалось. Ситуация осложнялась кризисными явлениями в разрушенной экономике республики, разгулом управляемых из Тбилиси незаконных вооруженных формирований в Галском и других регионах Абхазии, вспомним хотя бы рейд банды Гелаева с 3 по17 октября 2001 года, длительной и тяжелой болезнью президента Ардзинба, усилением оппозиции.

После создания в республике в 1994 году президентской модели правления, значительная часть бывших сподвижников первого президента ушла в оппозицию. В республике наступил короткий период расцвета партийного строительства, при этом ни одна из политических сил никогда не ставила под сомнение курс Абхазии на строительство независимого государства.

© Sputnik / Томас Тхайцук Бадрак Авидзба Отчет независимости: политологи рассказали о "Пятидневной войне" 2008 года

3 октября 2004 года в республике прошли президентские выборы, на которых, неожиданно для многих, выдвиженец Ардзинба премьер-министр Рауль Хаджимба потерпел поражение. Он набрал 32% голосов, а его основной соперник, экс-премьер и руководитель "Черноморэнерго" Сергей Багапшем – 50,08%. Именно на него была сделана ставка оппозиционными силами.

Республика оказалась поставлена на грань гражданского противостояния и кровопролития.

К счастью для Абхазии, у народа этой страны есть, благодаря кровно-родственным связям и сохраняющимся пока основам традиционного общества, некоторый запас прочности, препятствующий началу братоубийственной конфронтации. В итоге после сложных переговоров удалось добиться соглашения о проведении повторных выборов, 12 января 2005 года, на которые Багапш и Хаджимба шли в тандеме, первый – президентом, второй – вице-президентом.

И все же сложившаяся ситуация в долгосрочном плане не могла считаться стабильной. Полномочия вице-президента были определены достаточно туманно, а премьер-министром, обладавшим реальными полномочиями, 14 февраля 2005 года стал лидер оппозиции Александр Анкваб – без сомнения, наиболее сильный политик Абхазии конца XX – начала XXI вв. Тем не менее, во многом благодаря личным качествам самого президента Багапш, политическая ситуация в республике временно стабилизировалась.

© AFP 2018 / STR Карасин: Абхазия и Южная Осетия состоялись как государства

Война. Победа. Признание

Новым вызовом для Абхазии стала смена власти в Грузии и приход на пост президента этой страны в январе 2004-го амбициозного и авантюристичного Михаила Саакашвили. При том, что Грузия уже на протяжении десятилетия отдалялась от России, ее новый глава, в отличие от бывшего партийного функционера Эдуарда Шеварднадзе, имел однозначно прозападную, скорее, проамериканскую ориентацию и был нацелен на "восстановление территориальной целостности" Грузии любой ценой.

Последовало восстановление фактической власти Тбилиси в Аджарии, а затем кратковременное военное обострение в Южной Осетии летом 2004 года. Внимание было приковано к Южной Осетии, но все понимали, что за нею в скором времени последует и Абхазия.

© Sputnik . Михаил Фомичев Десять лет спустя: эксперты обсудили события августа 2008 года

Ситуация осложнялась и наличием на территории Республики Абхазия своеобразного грузинского анклава – верхней части Кодорского ущелья, населенной сванами. Тбилиси установил над ним контроль в июле 2006 года, разместив там "правительство Абхазии в изгнании". Война, в том или ином масштабе, становилась неизбежной.

Вполне закономерно, что к ней готовились не только в Тбилиси, но и в Москве и в Сухуме. Предупреждением для Тбилиси можно считать то, что 6 марта 2008 года Россия официально вышла из режима, запрещающего торгово-экономические и финансовые связи с Абхазией.

8-12 августа 2008 года, в ходе "пятидневной войны", развязанной режимом Саакашвили, грузинские вооруженные силы были разгромлены. Основной удар агрессора приняла на себя Южная Осетия, но 9-10 августа боевые действия начались и на территории Абхазии. В республику были введены российские вооруженные силы, обстрелам и бомбардировкам подверглись грузинские позиции в верхней части Кодорского ущелья. 12 августа верхняя часть Кодорского ущелья практически без боя была взята под контроль абхазскими вооруженными силами при поддержке российских десантников.

© Sputnik Леон Гуния Семь признаний Абхазии

Итог "пятидневной войны" известен. Это выход Грузии из СНГ, признание Россией 26 августа независимости Абхазии и Южной Осетии, разрыв Грузией дипломатических отношений с Россией, объявление грузинской стороной Абхазии и Южной Осетии "оккупированными территориями".

Решение России было негативно воспринято Западом в лице Вашингтона, Брюсселя, НАТО и ЕС, не было поддержано странами СНГ, но встретило понимание во многих странах, относимых ранее к "третьему миру". 5 сентября 2008 года независимость Абхазии признала Никарагуа, 10 сентября 2009 года – Венесуэла, 15 декабря 2009 года – Науру, 29 мая 2018 года – Сирия. Неясно до сих пор остается, признает ли независимость Абхазии государство Вануату, заявило о признании 31 мая 2011 года, а Тувалу, признав республику 18 сентября 2011 года, 31 марта 2014 года вроде бы отозвало свое признание, хотя сведения об этом остаются противоречивыми.

Межгосударственные отношения России и Абхазии>>

Проблема в том, что признание независимости Абхазии и Южной Осетии продолжает зачастую рассматриваться как предмет политического и финансового торга, и факт такого признания вызывает отторжение и возможные санкции со стороны США и Евросоюза.

Новая страница истории

17 сентября 2008 года между Россией и Абхазией был подписан Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, 30 апреля 2009 года – Соглашение о совместных усилиях в охране государственной границы РА, 15 сентября 2009 года – Соглашение о сотрудничестве в военной области. Работают инвестиционные программы содействия со стороны России социально-экономическому развитию Республики Абхазия.

© Sputnik . Владимир Попов Николай Трапш: признав Абхазию, Россия вышла из навязанной Западом игры

С этого времени начинается новая страница в истории независимой Абхазии. Теперь, "под сенью дружеских штыков", надо было начинать думать не о подтверждении своего права на существование, а об экономическом развитии республики.

Ситуация, к сожалению, стала развиваться по весьма сложному сценарию. Противоречия в абхазском руководстве привели к отставке 28 мая 2009 года Рауля Хаджимба с поста вице-президента. У оппозиции, в первую очередь, партии "Форум народного единства" появился лидер, набравший с 2004 года весомый политический капитал и опыт. Тем не менее, на президентских выборах 12 декабря 2009 года Сергей Багапш получает 61,16 % голосов, а Хаджимба – всего 15,32 %. Вице-президентом становится Александр Анкваб.

Период относительной политической стабильности в Абхазии завершается в связи с достаточно неожиданной тяжелой болезнью Багапш и его смертью 29 мая 2011 года. На досрочных президентских выборах 26 августа 2011 года Анкваб набрал 54,9 % голосов, Сергей Шамба – 21,02 %, Рауль Хаджимба – 19,82 %.

© Sputnik / Томас Тхайцук Кобахия в Гале о паспортах: заработать на национальных интересах не получится

Но далее Анкваб, проявлявший завидное политическое чутье на "вторых ролях", допускает ряд явных ошибок. Фактором, объединяющим оппозицию, стала проблема паспортизации сухумской властью грузинского (мегрельского) населения Галского района, сохраняющего при этом свои грузинские паспорта. В результате поддержка Анкваба стала сокращаться, как шагреневая кожа. 29 октября 2013 года в отставку ушел видный политик, секретарь Совета безопасности Станислав Лакоба.

Ситуация ухудшалась из-за начавшегося сокращения объемов российской финансовой помощи, что было обусловлено, в первую очередь, мировым экономическим кризисом.

С 27 мая по 1 июня 2014 года в результате внутриполитического кризиса и под давлением оппозиции, выведшей людей на улицы, президент Анкваб был вынужден уйти в отставку. Одним из вопросов, поднимавшихся во время предвыборной борьбы несколькими кандидатами в президенты, стала проблематика заключения нового, более детального и всеобъемлющего договора между Российской Федерацией и Республикой Абхазией.

© Sputnik / Томас Тхайцук Хаджимба: придаем основополагающее значение укреплению абхазо-российских отношений

Показательно, что никто из кандидатов не высказывался против основных пунктов этого договора, но после выборов 24 августа, на которых в честной конкурентной борьбе победил лидер оппозиции Хаджимба, он набрал 50,57 % голосов, а его оппонент Аслан Бжания – 35,91 %, ситуация изменилась.

Именно параметры нового российско-абхазского договора между стали той платформой, на которой попытались сплотить оппозицию. Опять же, в условиях Абхазии речь не идет о различных концепциях развития Абхазии как государства у правящих кругов и у оппозиции, речь идет о доступе к власти и о возможности пользоваться этим доступом. Но при обсуждении параметров договора оппозиционные политические силы и их лидеры стали демонстрировать все более и более высокий "накал патриотизма", забывая и о доле российской финансовой помощи в бюджете Абхазии, и о своем российском гражданстве.

В итоге в роли защитника суверенитета Абхазии выступило руководство республики, и после долгих согласований 24 ноября 2014 года, Договор о союзничестве и стратегическом партнерстве, а не "о союзничестве и интеграции", как первоначально предполагалось, был подписан.

© Sputnik / Томас Тхайцук Двинянин: Россия открыта для развития отношений с Абхазией

И, тем не менее, усиление оппозиции стало явью, затруднив команде нового президента Абхазии как кадровые перестановки, так и давно назревшие экономические преобразования. Весной – летом 2015 года начался процесс консолидации оппозиции в "Блок оппозиционных сил", в то же время по инициативе Москвы вновь актуализировался вопрос об изменении законодательства Абхазии с целью разрешения покупки недвижимости иностранцами, в первую очередь россиянами. Именно на эту тему летом 2015-го – зимой 2016-го развернулась оживленная дискуссия, результаты которой оказались не на пользу московской инициативе.

Неумение некоторых чиновников вести долгосрочную и тонкую политическую игру привели к ожидаемым последствиям – 21 апреля 2016 года парламент республики принял постановление, подтверждающее запрет на продажу недвижимости в Абхазии иностранцам.

Запрос на реалистичный проект развития

Необходимо отметить, что, как во времена Багапш или Анкваб, так и в период президентства Хаджимба руководство Абхазии пыталось начать некоторые экономические преобразования, создать более-менее самодостаточную экономическую систему, преодолеть коррупционные явления. Но после первых же шагов ответное давление со стороны оппозиции или смена руководящих кадров приводили к отказу от каких-либо новаций. В результате экономика республики развивается по инерционному пути, а в условиях возможных провальных туристических сезонов, таким, к примеру, оказался сезон 2017 года, благосостояние жителей Абхазии оказывается уязвимым.

© Sputnik / Томас Тхайцук Председатель ЦИК: референдум официально признан несостоявшимся

Следствием становится усиление оппозиции и в целом оппозиционных настроений среди населения. В июле 2016 года оппозиция инициировала провалившийся по различным причинам референдум о досрочных президентских выборах и предприняла "штурм" здания МВД республики, затем попыталась провести массовый антипрезидентский митинг 15 декабря 2016 года, а после приняла активное участие в парламентских выборах в марте 2017 года. В итоге сложилась ситуация некоторого паритета: оппозиция, лидером которой сейчас можно считать Аслана Бжания, хотя свою игру ведет и нынешний депутат парламента Александр Анкваб, не в состоянии взять власть до выборов и сейчас не претендует на это, отдавая себе отчет во вполне ожидаемой негативной реакции Москвы. А власть, обладая не самым высоким рейтингом, не в состоянии предложить реалистичный проект развития республики.

© AFP 2018 / JUAN BARRETO Гвинджия: Россия не "покупала" признание Венесуэлы

Очередные выборы президента Абхазии должны пройти в августе 2019 года, и их исход отнюдь не предрешен. Очевидно, что баллотироваться будут действующий президент Рауль Хаджимба и лидер оппозиции Аслан Бжания, при этом Александр Анкваб из-за возрастного ценза не имеет возможности выдвинуть свою кандидатуру. Безусловно, в Абхазии есть запрос на появление "третьей силы", на новые лица в политике, не связанные с клановой системой или с отставными функционерами. Пока что, надо признать, таких молодых политиков не видно.

© Sputnik / Томас Тхайцук Идем в рост: Абхазия за полгода по версии президента Хаджимба

Факторы, препятствующие стабильному и поступательному развитию республики, кроме ее международного частично признанного состояния, очевидны. Это отсутствие долгосрочной экономической программы развития, плановое уменьшение объемов российской финансовой помощи, завышенные ожидания населения.

При этом в стратегическом аспекте политика России по отношению к Абхазии четко определена, и признание ее независимости ни в коем случае и никем не будет поставлено под вопрос.

Стоит отметить вполне однозначный пророссийский вектор практически всей абхазской политической элиты, не ставящей под вопрос независимость своей республики и не допускающей возможности каких-либо "игр" и интриг за спиной своего главного партнера и союзника – Российской Федерации.