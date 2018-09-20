Пять громких и нераскрытых: убийства в Абхазии

За послевоенное время в Абхазии произошло немало громких убийств, некоторые из них до сих пор остаются нераскрытыми. О том, какие резонансные преступления до сих пор остаются тайной, читайте в обзоре Sputnik Абхазия.

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Убийство Юрия Воронова

11 сентября 1995 года человек в милицейской форме позвонил в дверь сухумской квартиры знаменитого ученого Юрия Воронова. Дверь открыл Воронов. Убийца на глазах семьи открыл огонь по нему. Пять пуль прервали жизнь известного в Абхазии человека с множеством заслуг перед ее народом. Посмертно Юрий Николаевич был награжден орденом "Ахьдз-Апша" I степени.

© Фото : из архива Светланы Вороновой Юрий Николаевич Воронов.

Были задержаны по подозрению в совершении преступления Саид Ицлаев, Ахмед Татаев и Альберт Тарба.

По версии следствия они были исполнителями. Татаева и Тарба приговорили к высшей мере наказания, но они избежали наказания, Альберт Тарба позже был оправдан. На сегодня все трое на свободе. О заказчиках убийства ничего не известно.

© Sputnik . Юрий Абрамочкин Одна истина: день памяти Юрия Воронова

Юрий Воронов был ученым-кавказоведом, видным государственным деятелем Абхазии, был одним из лидеров национально-освободительного движения абхазского народа, действительный член Русского географического общества, член-корреспондент Международной Славянской Академии наук.

Убийство Зураба Ачба

15 августа 2000 года, в Сухуме около 22:30 выстрелом в спину был убит общественный и политический деятель, юрист, правозащитник Зураб Ачба.

Зураб Ачба родился 23 февраля 1950 года. Выпускник юридического факультета Московского государственного университета. После окончания университета вернулся в Абхазию, работал юрисконсультом. С 1991 года был заместителем председателя Народного форума Абхазии. В 1991 году был избран депутатом Верховного Совета Республики Абхазия. С 1993 года – член Межреспубликанской коллегии адвокатов, заведующий юридической консультацией № 24 в Москве.

© Фото : из фотоальбома "Аиааира" Депутаты Зураб Ачба и Сергей Шамба на пресс-конференции. Архивное фото.

"У меня нет сомнений, что это – политическое убийство. Был устранен человек, чья роль в жизни общества была значительна. Он был ярким оратором и дипломатом. Он блестяще владел даром публичного выступления, умел приводить неопровержимые аргументы, умел убеждать. В Абхазии не было и нет оратора более яркого. Он говорил всегда логично, это была речь очень начитанного, всесторонне развитого и многогранного человека. Она производила на слушателей незабываемое впечатление", — говорил бывший секретарь Совета Безопасности Абхазии Станислав Лакоба.

Убийца Зураба Ачба так и не был найден.

Убийство Закана Джугелия

26 января 2009 года первый заместитель министра внутренних дел Абхазии Закан Джугелия был убит в центре Сухума в кафе "Кики", убийца сделал несколько выстрелов в Джугелия, после чего скрылся.

По факту убийства Закана Джугелия было заведено уголовное дело по статье "Убийство, совершенное в связи с осуществлением служебной деятельности".

Генеральная прокуратура Абхазии рассматривала три версии о мотиве убийства первого заместителя министра внутренних дел Абхазии Закана Джугелия. Все они были связаны с профессиональной деятельностью чиновника.

Согласно первой версии, убийство могли совершить лица, недовольные служебной деятельностью Джугелия, в частности, его активным участием в борьбе с незаконным оборотом наркотиков, а также с экономическими преступлениями в республике.

По второй версии, убийство Джугелия могло быть совершено криминальными авторитетами с целью дезорганизации работы органов власти.

И наконец, по третьей версии, убийство могли совершить спецслужбы иностранного государства, чтобы дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в стране.

Убийство Гарри Айба

Исполнительный секретарь ветеранской организации "Амцахара", бывший мэр Сухума Гарри Айба был смертельно ранен из автоматического оружия 9 июня 2004 года, неподалеку от своего дома. В тот же день вечером он скончался в больнице.

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Примерно в десять часов утра, выехав на автомобиле из собственного дома со своей дочерью, они попали под обстрел на перекрестке улиц Когониа и Воронова. Огонь из автомата велся из заброшенного здания общежития университета. Чтобы отвести удар от малолетней дочери, Гарри Айба вышел из машины и направился навстречу выстрелам.

Айба получил тяжелое ранение в голову. В больницу его привезли водители маршрутных такси, у которых в ста метрах от места происшествия была стоянка.

Правоохранительным органам республики не удалось раскрыть это преступление.

Убийство Павла Ардзинба

Бывший заместитель министра обороны Абхазии Павел Ардзинба был убит 13 декабря 2017 года. На трассе Сухум – Псоу, в районе между Гумистинским мостом и постом ГАИ неизвестные из автоматического оружия обстреляли автомобиль Mercedes-Benz, направлявшийся в сторону Гудауты. Погибли Павел Ардзинба и водитель Дмитрий Хагба.

© Sputnik / Томас Тхайцук Фото с места обстрела автомобиля в районе Гумисты

Павел Ардзинба родился в 1951 году в Гудауте. Участвовал в Отечественной войне народа Абхазии. Занимал пост заместителя министра обороны по вооружению и технике. Занимал должность президента абхазо-турецкой фирмы "Абтур".

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26 сентября 2017 года Павел Ардзинба, объявленный в международный розыск в связи с уголовным делом о покушении на жизнь экс-президента Александра Анкваба и убийства двух офицеров Государственной службы охраны, добровольно явился в Следственное управление Генеральной прокуратуры Абхазии.

Ардзинба был задержан, допрошен. Решением суда отпущен под залог и подписку о невыезде.