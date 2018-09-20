16:34 20 Сентября 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD66.47
  • EUR77.75
Поиск
ОВНА

20 сентября 1993 года: темпы наступления абхазской армии снизились

© Фото: ПАМЯТИ ПАВШИХ ЗА РОДИНУ
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
"413 дней" (403)
11 0 0

Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в проекте Sputnik Абхазия "413 дней", который стартовал 14 августа 2017 года.

Из книги Аслана Авидзба: "Проблемы военно-политической истории Отечественной войны  в Абхазии".

"По всей вероятности, под давлением "российских санкций" – политических и экономических – 20 сентября по приказу командования темпы наступления Абхазской армии снизились, а на некоторых участках абхазские формирования отошли на несколько километров, и В. Ардзинба стал выходить на связь с Э. Шеварднадзе. Позже, 28 сентября, уже после освобождения Сухума, Верховный Совет констатировал, что "после возобновления боевых действий руководство Абхазии неоднократно заявляло о своей готовности перейти к мирному урегулированию конфликта". По мнению Станислава Лакоба, эти шаги были предприняты с целью ввести в заблуждение российских военных, в планы которых не входило освобождение абхазами своей столицы. Однако, эти шаги абхазов были расценены грузинской стороной как проявление слабости, будто "грузинские силы перехватили инициативу и имеют военное преимущество". Тогда это ввело в заблуждение и некоторых сторонних наблюдателей…

Заблуждались люди, не имевшие достоверной информации о состоянии дел на военно-политических фронтах войны в Абхазии. Шеварднадзе и Гогуадзе, по всей вероятности, к ним относить нельзя. Неслучайно именно 20 сентября на фоне таких эйфорических комментариев спикер парламента Грузии Гогуадзе, обращаясь к депутатам, заявил о том, что "вступление в СНГ – единственный шанс спасти страну"… В те же дни Э. Шеварднадзе, обращаясь к Б. Ельцину, говорил о том, что лишь вмешательство России может остановить войну. Против использования российской армии в зоне конфликта выступил министр обороны России Павел Грачев. Он отметил, что войну нельзя остановить ценой крови российских солдат: «Я не хочу быть проклятым нашим народом».  Тогда же, 20 сентября, Грачев во время встречи с министром иностранных дел Великобритании Рифкиндом заявил, что единственным выходом из сложившейся ситуации является немедленный вывод грузинских вооруженных формирований с территории Абхазии, и лидерам Грузии, не взирая на их ранги и должности, следует сесть за стол переговоров с руководством Абхазии. 20 сентября трехсторонняя Объединенная комиссия выработала проект мирного урегулирования конфликта, предполагавший незамедлительное прекращение огня, вывод грузинских вооруженных формирований и техники с территории Абхазии, ввод российских миротворческих сил в зону конфликта, возобновление 1 октября деятельности законного Верховного Совета.

Поздно вечером 21 сентября члены абхазской части трехсторонней комиссии обвинили Грузию в неконструктивной позиции и в приверженности силовым методам решения проблемы. Это произошло после того, как грузинская делегация не прибыла в Сочи на очередной тур переговоров, сославшись на беженцев, заблокировавших Сухумский аэропорт. Здесь нужно напомнить о том, что наступление Абхазской армии совпало с серьезным политическим кризисом в Москве, где противостояние Президента и Верховного Совета привело Россию на порог гражданской войны.

Из книги Аслана Авидзба: "Проблемы военно-политической истории Отечественной войны  в Абхазии, 20 сентября 1993 год".

Sputnik Абхазия расскажет все об Отечественной войне народа Абхазии в ежедневной рубрике "413 дней". Официальные документы, свидетельства очевидцев, воспоминания ветеранов, письма и дневники свидетелей слушайте на радио и читайте на сайте Sputnik Абхазия.

Темы:
"413 дней" (403)
Теги:
413 дней, Отечественная война народа Абхазии (1992-1993), Абхазия


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Неделя моды в Лондоне: новые тренды и запоминающиеся образы
Владимир Путин попробовал себя в стрельбе из снайперской винтовки Чувакина
Путин попробовал себя в стрельбе из снайперской винтовки
Альтернатива дорогим лекарствам
Дешево и эффективно: альтернатива дорогим лекарствам

Соцсети

Sputnikabkhazia