20 сентября 1993 года: темпы наступления абхазской армии снизились

Из книги Аслана Авидзба: "Проблемы военно-политической истории Отечественной войны в Абхазии".

"По всей вероятности, под давлением "российских санкций" – политических и экономических – 20 сентября по приказу командования темпы наступления Абхазской армии снизились, а на некоторых участках абхазские формирования отошли на несколько километров, и В. Ардзинба стал выходить на связь с Э. Шеварднадзе. Позже, 28 сентября, уже после освобождения Сухума, Верховный Совет констатировал, что "после возобновления боевых действий руководство Абхазии неоднократно заявляло о своей готовности перейти к мирному урегулированию конфликта". По мнению Станислава Лакоба, эти шаги были предприняты с целью ввести в заблуждение российских военных, в планы которых не входило освобождение абхазами своей столицы. Однако, эти шаги абхазов были расценены грузинской стороной как проявление слабости, будто "грузинские силы перехватили инициативу и имеют военное преимущество". Тогда это ввело в заблуждение и некоторых сторонних наблюдателей…

Заблуждались люди, не имевшие достоверной информации о состоянии дел на военно-политических фронтах войны в Абхазии. Шеварднадзе и Гогуадзе, по всей вероятности, к ним относить нельзя. Неслучайно именно 20 сентября на фоне таких эйфорических комментариев спикер парламента Грузии Гогуадзе, обращаясь к депутатам, заявил о том, что "вступление в СНГ – единственный шанс спасти страну"… В те же дни Э. Шеварднадзе, обращаясь к Б. Ельцину, говорил о том, что лишь вмешательство России может остановить войну. Против использования российской армии в зоне конфликта выступил министр обороны России Павел Грачев. Он отметил, что войну нельзя остановить ценой крови российских солдат: «Я не хочу быть проклятым нашим народом». Тогда же, 20 сентября, Грачев во время встречи с министром иностранных дел Великобритании Рифкиндом заявил, что единственным выходом из сложившейся ситуации является немедленный вывод грузинских вооруженных формирований с территории Абхазии, и лидерам Грузии, не взирая на их ранги и должности, следует сесть за стол переговоров с руководством Абхазии. 20 сентября трехсторонняя Объединенная комиссия выработала проект мирного урегулирования конфликта, предполагавший незамедлительное прекращение огня, вывод грузинских вооруженных формирований и техники с территории Абхазии, ввод российских миротворческих сил в зону конфликта, возобновление 1 октября деятельности законного Верховного Совета.

Поздно вечером 21 сентября члены абхазской части трехсторонней комиссии обвинили Грузию в неконструктивной позиции и в приверженности силовым методам решения проблемы. Это произошло после того, как грузинская делегация не прибыла в Сочи на очередной тур переговоров, сославшись на беженцев, заблокировавших Сухумский аэропорт. Здесь нужно напомнить о том, что наступление Абхазской армии совпало с серьезным политическим кризисом в Москве, где противостояние Президента и Верховного Совета привело Россию на порог гражданской войны.

Из книги Аслана Авидзба: "Проблемы военно-политической истории Отечественной войны в Абхазии, 20 сентября 1993 год".

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