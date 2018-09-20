МИД Абхазии о Женевских дискуссиях: политические амбиции Грузия ставит выше

СУХУМ, 20 сен – Sputnik, Бадрак Авидзба. Грузия ставит выше свои политические амбиции, принося в жертву возможность дальнейшего проведения переговорного процесса в рамках Женевских дискуссий, сказал министр иностранных дел Абхазии Даур Кове на встрече с сопредседателями Женевских переговоров в четверг 20 сентября.

© AFP 2018 / FABRICE COFFRINI Женевские дискуссии: Грузия не подписала документ о неприменении силы

Вначале Даур Кове поприветствовал новых участников Женевских дискуссий — представителя ООН Джихан Султаноглу и спецпредставителя от ОБСЕ Рудольфа Мичалка.

"Я бы хотел обратить ваше внимание на очередные действия грузинского руководства, которые негативно влияют на продолжение Женевских дискуссий. У нас вызывает очень серьезную озабоченность то, как грузинская сторона пытается продвигать и реализовывать процесс, связанный с так называемым делом Отхозория-Татунашвили", — отметил он.

Из-за того что в список Отхозория-Татунашвили Грузия внесла конкретные имена, абхазская сторона была вынуждена приостановить последний раунд механизма предотвращения и реагирования на инциденты (МПРИ) в городе Гал.

"Это техническая приостановка. Мы всегда выражали и выражаем заинтересованность в продолжении работы этого формата, так же, как и Женевских дискуссий. К большому сожалению, мы были очевидцами того, что в продолжение списка Отхозория-Татунашвили грузинская сторона инициировала момент, связанный с тем, что двое граждан Южной Осетии, которые были в списке, объявлены в розыск по линии Интерпола, это привело к тому, что недавняя встреча в рамках МПРИ была приостановлена", — подчеркнул Даур Кове.

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В этой связи министр обратился к сопредседателям с просьбой донести до сведения грузинской стороны о пагубности подобного рода моментов, связанных с провокационными действиями.

Спецпредставитель Евросоюза по вопросам Южного Кавказа Тойво Клаар выразил соболезнования от лица всех сопредседателей в связи с гибелью премьер-министра Абхазии Геннадия Гагулия.

"Женевские дискуссии и формат МПРИ представляют большое значение, они важны для Евросоюза, для ООН, ОБСЕ и, как вы сказали, для участников дискуссий. В наших общих интересах сделать все возможное для того, чтобы Женевские дискуссии и МПРИ функционировали лучшим образом и приносили плоды", — сказал он.

Представитель ООН на Женевских дискуссиях Джихан Султаноглу заметила, что Генсек ООН призвал использовать конструктивный подход для того, чтобы получить наилучшие результаты Женевских дискуссий.

"Мы призываем участников переговоров использовать прагматичный подход, взаимодействовать открыто во всех вопросах, касающихся работы Женевских дискуссий. Я здесь для того, чтобы выслушать все позиции, и мы должны подумать о том, как вдохнуть новую жизнь в переговорный процесс", — подчеркнула Султаноглу.

Спецпредставитель ОБСЕ по вопросам Южного Кавказа Рудольф Мичалка сказал, что организация выступает за безопасность, а также и за сотрудничество между участниками переговоров.

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"Наш мандат заключается не только в функции сомодераторов или работы в качестве почтальонов между участниками, у нас есть определенные амбиции в отношении предложения конкретных решений вопросов, которые существуют между участниками процесса", — заметил Мичалка.

Очередной 45 раунд Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье пройдет 19-20 октября.

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Женевские дискуссии по безопасности и стабильности в Закавказье проходят с октября 2008 года на основе договоренностей, достигнутых после событий августа 2008 года в Южной Осетии. На данный момент это единственная площадка для диалога для представителей Абхазии, Южной Осетии и Грузии. Кроме того, в них участвуют представители России, США, а также ООН, ОБСЕ и ЕС.