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Празднование 70-летия Бориса Чолария

Главный библиотекарь Абхазии: Бориса Чолария поздравили с юбилеем

© Sputnik
В Абхазии
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Борис Чолария возглавляет Национальную Библиотеку Абхазии с 1995 года.

СУХУМ, 20 сен – Sputnik, Асмат Цвижба. Юбилей директора Национальной Библиотеки Абхазии им. И.Г. Папаскир Бориса Чолария отметили в Сухуме, в четверг 20 сентября.
Торжественный вечер к его 70-летию открыла журналист Екатерина Бебия.

Национальная библиотека
© Sputnik / Томас Тхайцук
Перевернутая страница: как живет Нацбиблиотека спустя год после открытия

"Борис Чолария сыграл огромную роль в становлении и развитии абхазского языка, литературы и в особенности библиотечного дела. Под его руководством Абхазская национальная библиотека прошла этапы своего становления и дошла до сегодняшнего высокого уровня", — отметила она.

Сам юбиляр поблагодарил всех собравшихся за оказанную честь и в особенности отметил свою первую наставницу, бывшего министра образования Абхазии Тамару Когония.

"Особую благодарность я хотел бы выразить человеку, который впервые заметил меня, когда я только начинал свою карьеру, еще как учитель. Она открыла мне дорогу к новым знаниям и новым достижениям, ей я обязан сегодняшним положением", —  сказал Чолария.

По словам Когония, потенциал в еще молодом парне она увидела в первый же год его работы.

Библионочь в нацбиблиотеке
© Sputnik Роберт Джопуа
Однажды ночью в библиотеке

"Пришла я в школу, смотрю, стоит молодой, еще неопытный, но очень энергичный молодой человек и я его сразу забрала к нам в Министерство. Он оказался очень толковым, порой был слишком принципиальным, мог поспорить. Но, если был неправ, всегда извинялся. И это одно из его лучших достоинств", — рассказала она.

С официальным поздравлением выступил спикер Парламента Абхазии Валерий Кварчия

"От имени Парламента Республики Абхазия поздравляем вас с юбилеем. Под Вашим руководством Национальная библиотека республики продолжает свою плодотворную деятельность. Этот культурный центр страны пережил немало трудностей, но благодаря Вашему трудолюбию и профессионализму у жителей Абхазии есть возможность повышать уровень своих знаний", — отметил он.

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После официальной части собравшимся гостям показали документальный фильм о жизни и карьере Бориса Чолария. С видеопоздравлением к юбиляру обратились его коллеги с Северного Кавказа и из России. Отзывчивый, преданный своему делу и любящий свою работу, человек с неиссякаемой творческой энергией, так отзывались о Борисе Чолария его друзья.

Открытие Национальной Библиотеки
© Sputnik / Томас Тхайцук
Нацбиблиотека Абхазии официально открылась

Борис Чолария окончил географический факультет Сухумского государственного педагогического института, а затем Одесский полиграфический техникум.

В 1989 году Чолария был назанчен директором газетной типографии производственно-полиграфического объединения Абхазии.

Во время Отечественной войны народа Абхазии Борис Чолария в кратчайшие сроки сумел восстановить производственную базу и наладить работу Гагрской районной типографии, где издавалась вся служебная документация и продукция СМИ Абхазии.

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В 1995 году Борис Чолария был назначен директором Республиканской библиотеки им. И.Г. Папаскир. Он удостоен званий Заслуженного учителя Абхазии, Заслуженного работника культуры и Почетного полиграфиста республики.

Теги:
день рождения, юбилей, Национальная библиотека имени И.Г. Папаскир, Борис Чолария, Сухум, Абхазия


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