Четверть века спустя: героя Ирину Гоцеридзе перезахоронили в парке Славы

Сария Кварацхелия, Sputnik

Ирина Гоцеридзе в ходе мартовского наступления, форсировала Гумисту, принимала участие в боях, оказывала медицинскую помощь раненым, выносила их с поля боя. Во время одного из сражений она перенесла через реку раненого, снова вернулась и больше ее никто не видел. Позже стало известно, что она погибла. Но никто не знал, где была захоронена санинструктор. Боевые товарищи установили каменную плиту в парке Славы. 25 лет могила Ирины Гоцеридзе пустовала. И только спустя четверть века Международный Красный крест все же нашел останки женщины. Но обо всем по порядку.

© Фото : Виталий Кецба Ирина Гоцеридзе - герой с мягким характером

Плен и пытки

Ирина Гоцеридзе родилась в Краснодарском крае. Задолго до начала войны семья Ирины переехала жить в Гагру.

Когда грузинские гвардейцы в 1992 году оккупировали Гагру, Ирина cтала спасать абхазов: прятала их у себя дома, приносила еду, воду и даже выводила их через линию фронта в поселок Бзыпта.

Вскоре грузины узнали о том, что женщина помогает абхазам. Тогда грузинские гвардейцы взяли ее в плен и подвергли пыткам. Несмотря на пытки, она не созналась в том, что помогала абхазам. После того, как ее отпустили, Ирина решила с оружием в руках защищать Абхазию.

© Sputnik / Томас Тхайцук Перезахоронение Ирины Гоцеридзе в Парке Славы

В феврале 1993 года Ирина Гоцеридзе стала санинструктором и бойцом на Гумистинском фронте. Ирина вошла в состав батальона "Эвкалипт" под командованием Автандила Гарцкия.

"Это был немногословный, очень красивый человек. Все ее действия были направлены на то, чтобы все раненные остались в живых. Единственный раз она подошла ко мне и говорит: Что делать? Медикаментов и болеутоляющих уже нет. Воды тоже нет". Она хотела услышать от меня что-то, потому что как никто другой она понимала, кому, сколько осталось жить", – вспоминает Автандил Гарцкия.

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Когда началось мартовское наступление медсестрам не разрешили форсировать реку. Они должны были стоять на берегу и ждать, когда кто-то перенесет раненных. Но Ирина не послушалась и вместе с бойцами вброд перешла Гумисту.

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"Я говорю: "Ира, не делай это, у тебя ребенок". Тогда ребенку было всего восемь-девять лет. Она ответила: "Меня пуля не заденет, потому что ребенка моего некому смотреть. Меня не убьют", – рассказала боевой товарищ Ирины, ветеран Отечественной войны Народа Абхазии Мзия Абухба-Сохадзе. – Она ушла и мучилась там. У нее осталось только нижнее белье. Всю остальную одежду порвала, чтобы перевязывать раненных. Прошел один день, второй день. Ждем. А ее нет. Пятый день. Она была в зеленном ангаре вместе с нашими ребятами. Когда ее поймали грузины, она пыталась вброд на себе перенести через реку раненного. Но ее грузины поймали, перемотали проволокой и мучительно убили. Издевались над ней".

© Sputnik / Томас Тхайцук Перезахоронение Ирины Гоцеридзе в Парке Славы

Ирина по пояс в воде на себе переносила через реку раненных. Это, по словам Автандила Гарцкия, было большим везеньем.

"Это как один шанс из тысячи. А она это делала много раз. В последний раз она ушла и не вернулась. В ту ночь на расстоянии вытянутой руки невозможно было узнать человека. И все валились с ног. И она могла не пойти в следующий раз, и никто бы ее сегодня не упрекнул, если бы она стояла рядом с нами. Но в этом и заключался характер Ирины Гоцеридзе. Она не могла стоять на другом берегу, зная, что кто-то за Гумистой умирает от кровотечения", – отметил он.

После войны Мзия Абухба-Сохадзе вместе с другими фронтовыми друзьями искали могилу Ирины. Обошли все парки и могилы, но так и не нашли. В итоге, было решено поставить каменную плиту в парке Славы.

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"Она была где-то похоронена. Нам сказали под мандарином, но мы не знали, под каким мандарином. Всем сделали плиту в парке Славы, и ей наш батальон решил сделать", – добавила она.

В этом году в ходе проекта по выяснению судьбы без вести пропавших, Международный Красный крест нашел останки Ирины Гоцеридзе.

© Sputnik / Томас Тхайцук Перезахоронение Ирины Гоцеридзе в Парке Славы

"Международный комитет Красного креста в Абхазии занимается поиском без вести пропавших. Еще одна семья получила останки своего близкого. Случай немного неординарный, потому что после раскрытия общего захоронения в районе Республиканской больницы в 1993 году, к сожалению, тела уже сложно было распознать и визуально многие семьи просто не могли определить своих близких. Но Международный комитет Красного креста использует самые современные технологии и методы. Именно через такую работу были выявлены останки Ирины Гоцеридзе. Сегодня семья получила останки своего близкого для достойного перезахоронения", – сказал помощник главы миссии Международного комитета Красного креста в Абхазии Борис Казанба.

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20 сентября Ирину Гоцеридзе с почестями перезахоронили в парке Славы. Почетный караул произвел три ружейных залпа.