Больше огня: как силовики Абхазии шли на "дуэль"

Бадри Есиава, Sputnik

О том, как силовые структуры республики боролись за звание лучшего и как самые опытные стрелки вышли на "дуэль", читайте в материале корреспондента Sputnik.

Беруши из патронов

К обеду 20 сентября в Ачадаре было жарко, и палящее не по осеннему солнце было не при чем. Проходил второй этап первенства Абхазии по практической стрельбе из ручного стрелкового оружия, залпы были слышны издалека.

У входа в "Абхазский стрелковый клуб" организаторы выдавали защитные очки и наушники. Это не пижонство, а безопасная необходимость. Внимание к себе привлек один из стрелков. Он вставил себе в уши патроны.

© Sputnik / Томас Тхайцук Соревнования силовых ведомств по стрельбе

Смотрелись такие "беруши" сурово, но эффектно. Выглядело необычно, но бывалые стрелки отметили, что этот метод себя зарекомендовал.

Ежегодное соревнование было посвящено памяти Кавалера ордена "Леона", подполковника Эдуарда Нерсесяна, погибшего при исполнении служебных обязанностей в январе 2015 года в Галском районе. В состязании приняли участие команды Центра специального назначения СГБ Абхазии, Погрануправления ФСБ России и Государственного таможенного комитета республики. В каждой группе по четыре стрелка. Отдельно проводились стрельбы и на личный зачет. Там уже каждый был сам за себя.

Большинству участников нельзя "светиться", так что все съемки исключительно со спины. Только таможенник Морис Багатурия согласился "раскрыться" провел специально для Sputnik небольшой ликбез.

Из шести упражнений, признался он, тяжелее всего далась стрельба с "качелей", стоя на которых он должен был поразить цели из укрытия на время. За каждую неточность судьи снимают баллы.

По признанию Багатурия, и без того нелегкую задачу усложнял его невысокий рост. Даже стоя на качелях, ему было тяжело стрелять поверх укрытия и попадать в цели.

"Из-за маленького роста неудобно сбивать мишени сверху, поэтому я смог поразить только дальние цели, стоя на "качелях". Потом я спустился вниз, где расположено небольшое окошко и именно отсюда отработал нижние мишени. С такого положения мне намного комфортнее стрелять и это упражнение я все равно удачно прошел", — рассказал Морис и продемонстрировал свои навыки ведения огня.

© Sputnik / Томас Тхайцук Соревнования силовых ведомств по стрельбе

Он с оружием с детства. Любовь привил отец. Сначала пользовался охотничьими ружьями, затем освоил пневматический пистолет, а после того, как начал работать в таможне, пристрастился к нарезному оружию. На соревнованиях молодой стрелок выступал с чешским CZ 75, который он приобрел чуть больше месяца назад и своим выбором остался доволен. Похвалил мягкость спускового крючка и точность.

Стрельба для Мориса давно превратилась из увлечения в нечто большее. Парень признался, что начинает чувствовать себя не по себе, когда долго не практикуется.

"Во время соревнований ты нервничаешь, напрягаешься, учащается пульс, но во время стрельбы вне конкурса, отдыхаешь душой и телом. Уходишь от всех проблем. В этот момент есть только ты и оружие", — поделился Багатурия.

Каждый опытный стрелок должен иметь при себе несколько магазинов на поясе и обязательно аптечку. Морис этому правилу следует непоколебимо. В небольшой аптечки у него хранятся бинт, жгут, йод, перекись водорода, обезболивающие препараты и шприц. Пользоваться ими, к счастью, ему никогда не приходилось.

Дуэлянты

В соревнованиях участвовал 21 стрелок. Каждый из них старался максимально эффективно применить отточенные годами умения. У кого-то это получалось лучше, у кого-то менее удачно.

С учетом попаданий по мишеням и времени, затраченного на их поражение, первое место в командном зачете занял ЦСН Абхазии, второе – Погрануправление ФСБ России в Абхазии и "бронза" досталась таможенникам.

Основные состязания завершились, но впереди участников и зрителей ждала "дуэль" – весьма зрелищный конкурс.

К барьеру суждено было выйти великолепной восьмерке, показавшей лучшие результаты. Шесть из них были сотрудниками госбезопасности и двое российских пограничников. Им предстояло поразить несколько мишеней на стене и завершить выступление точным попаданием в попперы (металлическая мишень – ред.), установленные на земле. Эти приспособления расположены таким образом, что ошибиться в том, кто именно первым попал в цель невозможно. Они стоят под наклоном и во время падения ложатся друг на друга. Чей поппер будет снизу, тот и победил. Все максимально просто.

Претенденты заняли позиции и, словно ковбои из вестернов, держа руку над кобурой, ожидали команду судьи открыть огонь.

Скорость и точность стрелков поражали. И вправду, на "дуэль" вышли лучшие из лучших, но чемпионом мог стать только один. В финале встретились два сотрудника СГБ Абхазии и, по правилам этой части соревнований, победил тот, кто быстрее свалил все мишени два раза.

Директор по развитию "Абхазского стрелкового клуба" Денис Соломко рассказал, что их клуб работает в тестовом режиме уже три с половиной месяца, но официального открытия еще не было. Поэтому, завершение самого крупного в Абхазии соревнования по стрельбе было хорошим поводом для того, чтобы это сделать.