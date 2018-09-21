21 сентября 1993 года: Ардзинба написал письмо Черномырдину

21 сентября 1993 года председатель Верховного Совета Абхазии Владислав Ардзинба написал письмо председателю Совета Министров правительства РФ Виктору Черномырдину.

"Сегодня, 21 сентября 1993 года, силами МВД РФ была закрыта российско-абхазская граница. В дополнение ко всем тяготам и бедам продолжающейся более года войны Грузии против Республики Абхазия многонациональное население Абхазии оказалось лишенным последней возможности получения продуктов питания, газа, нефтепродуктов, медикаментов, предметов первой необходимости. За последние четыре дня, со времени отключения электроэнергии, в республике не работает система водоснабжения, резко обострилась санитарно-эпидемиологическая обстановка, угрожающе возросла возможность массовых вспышек инфекционных заболеваний, эпидемий в местах временного проживания беженцев, число которых достигает несколько десятков тысяч", – обратился Ардзинба.

У населения Абхазии, как отметил председатель Верховного Совета, вызывает возмущение факт, что принятие Россией жестких экономических санкций против Абхазии мотивировано обязательствами российской стороны по Сочинскому Соглашению.

"Общеизвестно, и это зафиксировано во всех документах трехсторонней Объединенной комиссии, что абхазская сторона, в отличие от грузинской, строго придерживалась всех его пунктов и до настоящего времени не отказывается от участия в переговорном процессе. В то же время Правительство РФ в течение целого года войны против Абхазии не применяло санкции против Грузии, не только не отреагировало на неоднократное перенесение сроков выполнения взятых обязательств, на попытки ревизии многих пунктов Соглашения и откровенное нежелание Грузии содействовать его выполнению, но и подписало с ней целый ряд торгово-экономических соглашений. Руководство Республики Абхазия считает, что Распоряжение Совета Министров-Правительства РФ о введении экономических санкций против Абхазии является решением, фактически поощряющим агрессора и направленным против жертвы агрессии – многонационального народа, что не может быть ничем оправдано. Надеемся, что справедливость будет восстановлена", – написал Ардзинба.

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