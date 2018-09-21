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Владислав Ардзинба

21 сентября 1993 года: Ардзинба написал письмо Черномырдину

© Sputnik . Сергей Гунеев
В Абхазии
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Темы:
"413 дней" (404)
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Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в проекте Sputnik Абхазия "413 дней", который стартовал 14 августа 2017 года.

21 сентября 1993 года председатель Верховного Совета Абхазии Владислав Ардзинба написал письмо председателю Совета Министров правительства РФ Виктору Черномырдину.

"Сегодня, 21 сентября 1993 года, силами МВД РФ была закрыта российско-абхазская граница. В дополнение ко всем тяготам и бедам продолжающейся более года войны Грузии против Республики Абхазия многонациональное население Абхазии оказалось лишенным последней возможности получения продуктов питания, газа, нефтепродуктов, медикаментов, предметов первой необходимости. За последние четыре дня, со времени отключения электроэнергии, в республике не работает система водоснабжения, резко обострилась санитарно-эпидемиологическая обстановка, угрожающе возросла возможность массовых вспышек инфекционных заболеваний, эпидемий в местах временного проживания беженцев, число которых достигает несколько десятков тысяч", – обратился Ардзинба.

У населения Абхазии, как отметил председатель Верховного Совета, вызывает возмущение факт, что принятие Россией жестких экономических санкций против Абхазии мотивировано обязательствами российской стороны по Сочинскому Соглашению.

"Общеизвестно, и это зафиксировано во всех документах трехсторонней Объединенной комиссии, что абхазская сторона, в отличие от грузинской, строго придерживалась всех его пунктов и до настоящего времени не отказывается от участия в переговорном процессе. В  то же время Правительство РФ в течение целого года войны против Абхазии не применяло санкции против Грузии, не только не отреагировало на неоднократное перенесение сроков выполнения взятых обязательств, на попытки ревизии многих пунктов Соглашения и откровенное нежелание Грузии содействовать его выполнению, но и подписало с ней целый ряд торгово-экономических соглашений. Руководство Республики Абхазия считает, что Распоряжение Совета Министров-Правительства РФ о введении экономических санкций против Абхазии является решением, фактически поощряющим агрессора и направленным против жертвы агрессии – многонационального народа, что не может быть ничем оправдано. Надеемся, что справедливость будет восстановлена", – написал Ардзинба.

Sputnik Абхазия расскажет все об Отечественной войне народа Абхазии в ежедневной рубрике "413 дней". Официальные документы, свидетельства очевидцев, воспоминания ветеранов, письма и дневники свидетелей слушайте на радио и читайте на сайте Sputnik Абхазия.

Темы:
"413 дней" (404)
Теги:
Отечественная война народа Абхазии (1992-1993), Владислав Ардзинба, Абхазия


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