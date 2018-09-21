VI Международный фестиваль "Прогулка по набережной" пройдет в Сухуме

Среди целей проведения Арт-Фестиваля "Прогулка по набережной" – пропаганда и популяризация чтения, привлечение молодежи в библиотеки.

СУХУМ, 21 сен – Sputnik. VI Международный молодежный Арт-Фестиваль "Прогулка по набережной" откроется в Сухуме 25 сентября, сказал в интервью Sputnik директор Национальной библиотеки имени Ивана Папаскир Борис Чолария.

"Главная цель фестиваля – продвижение чтения, привлечение людей к этому, начиная с детства. Будут созданы различные площадки, такие как площадка национальных ремесел, литературная площадка и многое другое", — отметил он.

Как рассказал директор Нацбиблиотеки, работа площадок фестиваля будет основана на темах героического подвига народа Абхазии в борьбе за свободу и независимость родины, воспитания патриотизма, истории Отечественной войны народа Абхазии памяти павших, а также истории современности независимого Абхазского государства.

"К нам приедут работники библиотек из Краснодара, Адыгеи, Москвы. Проблема спада чтения книг есть и у них, это международная проблема, и, конечно, и мы сталкиваемся с этим. Мы хотим изменить эту ситуацию, нужно сделать так, чтобы люди читали книги больше", — подчеркнул Борис Чолария.

© Sputnik . Владимир Вяткин Книжный запас нации: расширить библиотечный каталог

Международный молодежный Арт-Фестиваль "Прогулка по набережной" проводится как традиционное, востребованное, имеющее широкий общественный резонанс и общественную поддержку культурно-массовое мероприятие, сказал Чолария.

Фестиваль представит работу семи тематических площадок: "литературы и библиотек", "музейная", "визуального искусства и национальных ремесел", "моды, танца и музыки", "спорта", "детская площадка", "национальных общин".

Зрители фестиваля смогут увидеть экспонаты государственных музеев, конкурсные выступления молодых поэтов, писателей, чтецов, дефиле мод, концертная программа с участием детских и молодежных творческих коллективов, а также исполнителей Абхазии.

Особенность Арт-фестиваля 2018 года – он проводится в год празднования 25-летия Победы в Отечественной войне Народа Абхазии и 10-летия признания Государственной Независимости Республики Абхазия Российской Федерацией.