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Свадьба Мурмана и Мадины

Эти глаза напротив: как солдат попал в больницу с пулей, а ушел с женой

© Фото :
В Абхазии
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Война от первого лица: непридуманные истории (11)
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Отечественная война народа Абхазии принесла много потерь, но для некоторых людей она стала началом новой жизни. О том, как в военное время "исцелиться" любовью, читайте в материале Sputnik.

Асмат Цвижба, Sputnik

Не до страха

Война застала 17-летнюю Мадину Арджения на первом курсе факультета журналистики Абхазского государственного университета. Но военное положение в стране заставило девушку сменить перо на скальпель —  Мадина пошла обучаться сестринскому делу в Медучилище.

"Раньше я никогда не сталкивалась с кровью, как-то не приходилось, но когда пришлось увидеть это все, мне, к удивлению, не стало страшно. Было жалко, а на страх времени не оставалось", — рассказывает женщина.

ОВНА
© Фото : Фотоальбом "Аиааира"
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Мадина и ее ровесницы проводили вечера не за прочтением романов Джейн Остин, а о прогулках по набережной и вовсе пришлось забыть. Романтику девушкам заменяли ночные дежурства, а модные платья — белые халаты.

"Хотя нас, молодых, старались не подпускать совсем близко к тяжелораненым, иногда помощь была нужна и приходилось сталкиваться с разным. В памяти до сих пор раненые солдаты, я помню их лица и сейчас. Иногда иду по городу и вижу знакомых пациентов. Они меня, конечно, не вспомнят уже", — улыбается Арджения.

Палата №2

Но был и тот, кто запомнил навсегда. Впервые своего будущего мужа девушка увидела не на поле боя, а "в телевизоре". Отряд Мурмана Джопуа защищал границы Абхазии у Ингура. В перестрелке с грузинскими партизанами солдат получил пулевое ранение в ногу.

Мурман Джопуа
© Фото :
Мурман Джопуа

"Мы с мамой сидели дома в Лыхны, смотрели телевизор. И вдруг увидели репортаж о раненых абхазских солдатах. Корреспонденты сообщили, что их перевозят в Сухумскую районную больницу, где я на тот момент работала. В кадре показали, как их на носилках переносят в вертолет. И тут я увидела своего будущего мужа и в шутку сказала маме: "Смотри, к нам привезли симпатичного молодого парня в больницу, надо познакомиться". Мама, конечно, не одобрила это желание", — рассказала Мадина.

Ранение Мурмана Джопуа
© Фото :
Ранение Мурмана Джопуа

Сказала и забыла. На следующий день девушка вышла на смену и, как обычно, приступила к обходу пациентов.

"У подруги никак не получалось поставить капельницу одному солдату, она попросила меня подменить ее. Как сегодня помню, я зашла во вторую палату в колпаке, в маске, лица видно не было, только глаза, а там лежит он. Ну, я, как настоящая девушка, конечно, развернулась и вышла", —  сказала женщина.

Нескольких минут и мимолетного взгляда хватило раненому солдату, чтобы принять твердое решение на всю жизнь. Но, как и подобает настоящему "апсуа хаца", сразу девушку солдат смущать не стал.

"Потом я часто возила его на перевязки, а он в ответ присылал мне в процедурную сладости, когда была возможность. А во время войны это было редкостью", — рассказала Мадина.

"Встречались" молодые недолго. Спустя три месяца Мадина полностью вылечила своего будущего мужа, но солдат продолжил регулярно посещать больницу и находил для этого разные поводы.

Свадьба Мурмана и Мадины
© Фото :
Свадьба Мурмана и Мадины

А когда поводы закончились, молодой человек, по древнему абхазскому обычаю "украл" свою исцелительницу и привез в родовой дом в Члоу. По словам Мадины, хоть для нее это было неожиданностью, к солдату она давно привыкла, и терять свое "исцеление" не хотела.

"Теперь я верю в судьбу, и, когда кто-то говорит мне, что все происходит только по стечению обстоятельств, я вспоминаю, как в шутку сказала маме, что выйду замуж за солдата "с экрана", — сказала Арджения.

Мурман и Мадина
© Фото :
Мурман и Мадина

С тех пор уже прошло 25 лет, но в семье Джопуа дети все еще вспоминают историю о том, как мама увидела отца в телевизоре, а он влюбился в ее глаза.

Темы:
Война от первого лица: непридуманные истории (11)


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