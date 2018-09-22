22 сентября 1993 года: грузинская армия блокирована в Сухуме

Из книги Аслана Авидзба "Проблемы военно-политической истории Отечественной войны в Абхазии (1992-1993 годы)":

22 сентября абхазская сторона предложила провести встречу на высшем уровне между грузинским и абхазским руководством.

В ответ на это грузинская сторона устами командующего ВВ Грузии В. Чиковани заявила: "Инициатива гудаутской стороны начать переговоры вызвана тем, что она в очередной раз хочет выиграть время и накопить силы для продолжения своих наступательных действий. Гудаутские руководители опасаются того, что процессы, происходящие сейчас в России, лишат их в будущем возможности получать помощь определенных политических кругов России, подпитывавших их сепаратистские устремления».

И как следствие подобной позиции Грузии, 22 сентября начался очередной этап наступления Абхазской армии на Сухум… Положение Э. Шеварднадзе, находившегося до сих пор в Абхазии, стало угрожающим. Грузинская военная группировка в Сухуме была блокирована в Новом районе города.

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