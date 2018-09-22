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Президент Грузии Эдуард Амвросиевич Шеварднадзе в Сухуме во время военных действий

22 сентября 1993 года: грузинская армия блокирована в Сухуме

© Sputnik . РИА Новости
В Абхазии
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Темы:
"413 дней" (405)
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Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в проекте Sputnik Абхазия "413 дней", который стартовал 14 августа 2017 года.

Из книги Аслана Авидзба "Проблемы военно-политической истории Отечественной войны в Абхазии (1992-1993 годы)":

22 сентября абхазская сторона предложила провести встречу на высшем уровне между грузинским и абхазским руководством.

В ответ на это грузинская сторона устами командующего ВВ Грузии В. Чиковани заявила: "Инициатива гудаутской стороны начать переговоры вызвана тем, что она в очередной раз хочет выиграть время и накопить силы для продолжения своих наступательных действий. Гудаутские руководители опасаются того, что процессы, происходящие сейчас в России, лишат их в будущем возможности получать помощь определенных политических кругов России, подпитывавших их сепаратистские устремления».

И как следствие подобной позиции Грузии, 22 сентября начался очередной этап наступления Абхазской армии на Сухум… Положение Э. Шеварднадзе, находившегося до сих пор в Абхазии, стало угрожающим. Грузинская военная группировка в Сухуме была блокирована в Новом районе города.

Sputnik Абхазия расскажет все об Отечественной войне народа Абхазии в ежедневной рубрике "413 дней". Официальные документы, свидетельства очевидцев, воспоминания ветеранов, письма и дневники свидетелей слушайте на радио и читайте на сайте Sputnik Абхазия.

Темы:
"413 дней" (405)


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