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Международный турнир по конному спорту в Бзыпте

Семь кубков к 25-летию Победы: на Бзыбском ипподроме проходят скачки

© Sputnik Константин Грецов
В Абхазии
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19030

О том, как проходит турнир по конному спорту на Бзыбском ипподроме, какие кубки разыгрывают и как состязаются наездники, читайте в материале Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

На Бзыбском ипподроме с раннего утра собрались наездники со всех концов Абхазии. Сегодня здесь проходит международный турнир "Приз президента Абхазии", посвященный 25-летию Победы в Отечественной войне народа Абхазии.

Международный турнир по конному спорту в Бзыпте
© Sputnik Константин Грецов
Международный турнир по конному спорту в Бзыпте

Турнир состоит из семи дистанций. Наград тоже семь: "Приз конников Абхазии", "Памяти погибших", "25-летия Победы Абхазии", "Приз посла России в Абхазии", "Приз первого президента Абхазии Владислава Ардзинба", "Приз президента" и "Приз Сергея Васильевича Багапш".

Атмосфера праздника

К ипподрому с раннего утра подтягиваются люди с флажками. Государственная символика на этом турнире имеет особое значение. Ведь он посвящен Победе и Независимости.

Зрители занимают места в тенечке, куда еще не проникли солнечные лучи. Вскоре к празднику присоединяется руководство страны во главе с президентом и премьером, а также посол России в Абхазии Алексей Двинянин.

Международный турнир по конному спорту в Бзыпте
© Sputnik Константин Грецов
Международный турнир по конному спорту в Бзыпте

Турнир открывается поднятием государственного флага и концертом с участием национальных танцевальных и хоровых ансамблей.

На сцену выходят юные танцоры ансамбля "Гагрыпш" с небольшими палками и изображают верховую езду. Постепенно на ипподроме начинает царить атмосфера праздника.

Метание дротиков

После небольшого концерта спортивный комментатор Адгур Гунба приглашает команды Кутола и Лыхны на поле. Начинается игра — метание дротиков. Наездники в зеленой и темно-зеленой форме выстраиваются в ряд. 

— И как ты думаешь, кто выиграет? – спрашивает у соседа один из зрителей.

— О, лыхненцы не должны подвести. Хотя кутольцы тоже неплохо играют, – отвечает ему сосед.

Международный турнир по конному спорту в Бзыпте
© Sputnik Константин Грецов
Международный турнир по конному спорту в Бзыпте

Наездники, не спеша, идут к центру. Ждут указаний судьи. Но любители конного спорта уже нетерпеливо жестами призывают конников начать игру.

— Мамалыга стынет, пускай быстрее начнут, – нетерпеливо произносит мужчина в черной национальной форме.

Капитаны команд выходят вперед – приветствуют друг друга. Конники расходятся, и через минуту начинается игра. Первым на линию соперника выходит наездник из кутольской команды.

Международный турнир по конному спорту в Бзыпте
© Sputnik Константин Грецов
Международный турнир по конному спорту в Бзыпте
Участник из лыхненской команды пускает коня во всю прыть, чтобы догнать противника и метнуть в него дротик. Гул среди зрителей нарастает. Конник бросает "стрелу". Разочарованный "ах". Кутольский наездник ловит дротик и зарабатывает два очка разом. 

— Красиво поймал палку эту, — восхищенно произносит туристка.

— Мастерски, — подчеркивает мужчина в национальной одежде.

Метание дротиков завершается победой команды из Кутола.

Сразу после игры судья объявляет скачки. На дистанцию один километр выходят четыре наездника.

На старт, внимание, марш! Открываются стартовые боксы. Вперед вырывается наездник Осман Чхебелия. Догнать Фриду – так зовут скаковую лошадь – другим не удается.

Международный турнир по конному спорту в Бзыпте
© Sputnik Константин Грецов
Международный турнир по конному спорту в Бзыпте

"Главное в скачках – дать правильный старт. Очень старался победить на этой дистанции. Я уже занимаюсь конным спортом два года. Кстати, Фриде тоже два года", – рассказал чемпион Осман Чхебелия после старта.

Международный турнир "Приз президента Абхазии" продолжился конным футболом.



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