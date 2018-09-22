Двое ранены во время стрельбы на свадьбе в Сухуме

Сообщение о раненных во время стрельбы на свадебном торжестве поступило в МВД Абхазии около 19:40.

СУХУМ, 22 сен — Sputnik. Два человека получили ранения из-за стрельбы во время свадебного торжества в субботу 22 сентября, рассказали Sputnik в пресс-службе МВД Абхазии.

"Происшествие произошло в кафе "Абырлаш" в Сухуме, ранено двое граждан, женщина 1980 года и мужчина, которому 60 лет. Оба были доставлены в Республиканскую больницу. В настоящее время они находятся в реанимации, проводятся операции", — подчеркнули в пресс-службе МВД.

В пресс-службе ведомства со ссылкой на врачей Республиканской больницы отметили, что критической угрозы для жизни пострадавших нет.

"На место сразу выехали следственные подразделения, все необходимые следственные действия проведены, стрелявший установлен. В отношении него проводятся оперативно-розыскные мероприятия", — сказали в МВД.

МВД пока не называет имя стрелявшего и пострадавших людей, дополнительная информация будет представлена по резульататам следственных мероприятий.