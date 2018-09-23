18:54 23 Сентября 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD66.25
  • EUR78.08
Поиск
Выставка сельскохозяйственной продукции и товаров абхазских производителей прошла в Сухуме

Кукуруза на костре и эко-аджика: в Сухуме прошла ярмарка сельхоз продукции

© Sputnik Асмат Цвижба
В Абхазии
Получить короткую ссылку
13210

Ярмарка сельскохозяйственной продукции и товаров абхазских производителей также пройдет в Новом Афоне и Гудауте.

СУХУМ, 23 сен – Sputnik, Асмат Цвижба. Выставка сельскохозяйственной продукции и товаров абхазских производителей прошла в Сухуме 23 сентября.

На железнодорожной станции Гума была представлена продукция 50 фермеров из районов и городов Абхазии. Особой популярностью пользовались аджика, сыры и сезонный урожай из сел республики. Сушеная хурма, мед, яблоки различных сортов и домашние варенья "исчезали" на глазах. Тут же на костре варили кукурузу, за которой вмиг выстроилась очередь.

Выставка сельскохозяйственной продукции и товаров абхазских производителей прошла в Сухуме

                        ©
                    Sputnik  Асмат Цвижба
Выставка сельскохозяйственной продукции и товаров абхазских производителей прошла в Сухуме

Инициатором ярмарки стало представительство организации ООН в Абхазии, а также Администрация Сухума. По словам представителя отдела развития сельского хозяйства и села при ООН Рафика Отырба, сельскохозяйственная выставка пользуется популярностью во всех городах Абхазии.

"В этом году у нас в плане проведение десяти подобных выставок в городах Абхазии. К сожалению, в этот раз не все села смогли представить свою продукцию, из-за того, что мраморный клоп повредил большую долю урожая фермеров. Тем не менее наша главная цель – представить покупателю экологически чистую, сельскохозяйственную продукцию по низким ценам и позволить фермерам реализовать свое производство на различных площадках", — рассказал Отырба.

Выставка сельскохозяйственной продукции и товаров абхазских производителей прошла в Сухуме 

                        ©
                    Sputnik  Асмат Цвижба
Выставка сельскохозяйственной продукции и товаров абхазских производителей прошла в Сухуме

Нато Берзения из села Джал "познакомила" покупателя с аджикой и вареньем собственного производства. В сельхоз выставке она участвует во второй раз, но призналась, что с каждым разом интерес к "домашней" продукции увеличивается.

"Это итоги нашего труда и очень приятно, когда люди подходят, интересуются и покупают продукцию. Весь наш товар, от аджики до чачи, произведен дома, без использования каких-либо добавок, и цены вполне соответствуют качеству. Еще никто не жаловался", — сказала она.

Выставка сельскохозяйственной продукции и товаров абхазских производителей прошла в Сухуме 

                        ©
                    Sputnik  Асмат Цвижба
Выставка сельскохозяйственной продукции и товаров абхазских производителей прошла в Сухуме

 

Конкуренцию домашнему производству составили эко-предприниматели Абхазии. Компоты, аджику, варенья, чаи и джемы молодые бизнесмены представили уже в брендированных упаковках с собственным логотипом.

Основатель фирмы "Ахчарах" Есма Арджения уже несколько лет успешно реализует продукцию собственного производства. По ее словам, подобные ярмарки – это пиар не только для производителей, но и для страны.

"Подобные выставки нужны не только для продажи нашего товара, но и чтобы люди, в особенности туристы, знали, что в Абхазии есть свое производство, собственная продукция и, как показала практика, она пользуется очень большим спросом", — рассказала предприниматель.

"Царское" варенье: как правильно сварить цитрусовый десерт>>

В очереди за национальными яствами выстроилась толпа туристов. Наталья Ефремова из Самары впервые приехала на отдых в Абхазию, в подарок для друзей и родственников она набрала два пакета "вкусностей".

"И думать не надо, что везти с собой домой. Здесь же столько всего вкусного и, главное, натурального, а цены совсем не пугают. Думаю, мы еще долго будем вспоминать об Абхазии, за кружкой чая с медом", — сказала туристка.

Выставка сельскохозяйственной продукции и товаров абхазских производителей прошла в Сухуме 

                        ©
                    Sputnik  Асмат Цвижба
Выставка сельскохозяйственной продукции и товаров абхазских производителей прошла в Сухуме

Через час полки и стенды с абхазскими яствами были пусты, а довольные покупатели с покупками отправились домой, чтобы побыстрее попробовать эко-продукт.



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Афиша визита Папы Римского в Ригу
    В Латвию едет Папа

    Как министр иностранных дел Латвии получил от Папы Римского графский титул, какой Папа извинился за жестокость христианизации и как пострадала от конкордата с Ватиканом православная церковь

  • Директор НИИ организации здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов
    Чем болеют свиньи в Литве

    При вспышках АЧС лучше не покупать ни животных, ни мясо в странах, где распространяется заболевание. Но Литва смогла договориться об экспорте свинины с Украиной

  • Андрей Назаров
    Миллиард в обмен на гарантии

    Российским бизнесменам нужны гарантии, чтобы инвестировать в Молдову, заявил сопредседатель "Деловой России" Андрей Назаров.

  • Подсчет денег, архивное фото
    Жди у моря зарплаты

    Таджикский крестьянин зарабатывает 50 долларов в месяц. Общий долг работодателей по зарплате достиг в Таджикистане 2,5 миллиона долларов

  • Самолеты авиакомпании Узбекистон хаво йуллари
    Карточный сбой

    В работе процессингового центра национальной авиакомпании "Узбекские авиалинии случился сбой. Есть проблемы с проведением оплаты банковскими картами.

  • Флаг Эстонии и наручники
    Как снять то, чего нет

    В Эстонии 32-летний Евгений Славин осужден за сбор данных для российской разведки. Он фотографировал место, где когда-нибудь возможно будет построен аэродром НАТО.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Международный турнир по конному спорту в Бзыпте
Скачки, дротики и футбол: турнир 25-летия победы на Бзыбском ипподроме
Церемония закрытия фонтанов в Петергофе
Церемония закрытия фонтанов в Петергофе
Все о победоносном танке Т-34
Все о победоносном танке Т-34

Соцсети

Sputnikabkhazia