Кукуруза на костре и эко-аджика: в Сухуме прошла ярмарка сельхоз продукции

Ярмарка сельскохозяйственной продукции и товаров абхазских производителей также пройдет в Новом Афоне и Гудауте.

СУХУМ, 23 сен – Sputnik, Асмат Цвижба. Выставка сельскохозяйственной продукции и товаров абхазских производителей прошла в Сухуме 23 сентября.

На железнодорожной станции Гума была представлена продукция 50 фермеров из районов и городов Абхазии. Особой популярностью пользовались аджика, сыры и сезонный урожай из сел республики. Сушеная хурма, мед, яблоки различных сортов и домашние варенья "исчезали" на глазах. Тут же на костре варили кукурузу, за которой вмиг выстроилась очередь.

© Sputnik Асмат Цвижба Выставка сельскохозяйственной продукции и товаров абхазских производителей прошла в Сухуме

Инициатором ярмарки стало представительство организации ООН в Абхазии, а также Администрация Сухума. По словам представителя отдела развития сельского хозяйства и села при ООН Рафика Отырба, сельскохозяйственная выставка пользуется популярностью во всех городах Абхазии.

"В этом году у нас в плане проведение десяти подобных выставок в городах Абхазии. К сожалению, в этот раз не все села смогли представить свою продукцию, из-за того, что мраморный клоп повредил большую долю урожая фермеров. Тем не менее наша главная цель – представить покупателю экологически чистую, сельскохозяйственную продукцию по низким ценам и позволить фермерам реализовать свое производство на различных площадках", — рассказал Отырба.

© Sputnik Асмат Цвижба Выставка сельскохозяйственной продукции и товаров абхазских производителей прошла в Сухуме

Нато Берзения из села Джал "познакомила" покупателя с аджикой и вареньем собственного производства. В сельхоз выставке она участвует во второй раз, но призналась, что с каждым разом интерес к "домашней" продукции увеличивается.

"Это итоги нашего труда и очень приятно, когда люди подходят, интересуются и покупают продукцию. Весь наш товар, от аджики до чачи, произведен дома, без использования каких-либо добавок, и цены вполне соответствуют качеству. Еще никто не жаловался", — сказала она.

© Sputnik Асмат Цвижба Выставка сельскохозяйственной продукции и товаров абхазских производителей прошла в Сухуме

Конкуренцию домашнему производству составили эко-предприниматели Абхазии. Компоты, аджику, варенья, чаи и джемы молодые бизнесмены представили уже в брендированных упаковках с собственным логотипом.

Основатель фирмы "Ахчарах" Есма Арджения уже несколько лет успешно реализует продукцию собственного производства. По ее словам, подобные ярмарки – это пиар не только для производителей, но и для страны.

"Подобные выставки нужны не только для продажи нашего товара, но и чтобы люди, в особенности туристы, знали, что в Абхазии есть свое производство, собственная продукция и, как показала практика, она пользуется очень большим спросом", — рассказала предприниматель.

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В очереди за национальными яствами выстроилась толпа туристов. Наталья Ефремова из Самары впервые приехала на отдых в Абхазию, в подарок для друзей и родственников она набрала два пакета "вкусностей".

"И думать не надо, что везти с собой домой. Здесь же столько всего вкусного и, главное, натурального, а цены совсем не пугают. Думаю, мы еще долго будем вспоминать об Абхазии, за кружкой чая с медом", — сказала туристка.

© Sputnik Асмат Цвижба Выставка сельскохозяйственной продукции и товаров абхазских производителей прошла в Сухуме

Через час полки и стенды с абхазскими яствами были пусты, а довольные покупатели с покупками отправились домой, чтобы побыстрее попробовать эко-продукт.