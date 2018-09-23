Три человека погибли в результате аварии в селе Гуп

СУХУМ, 23 сен – Sputnik, Асмат Цвижба. Три автомобиля ВАЗ-2108, Toyota Fortuner и ВАЗ-2107 столкнулись на автодороге Очамчыра-Ткуарчал в селе Гуп в воскресенье 23 сентября, в результате аварии трое человек скончались, рассказали Sputnik в пресс-службе МВД Абхазии.

По предварительным данным, ВАЗ-2108, двигавшийся в сторону Ткуарчала, столкнулся с автомобилем Toyota Fortuner, передвигавшимся в противоположном направлении. После удара водитель Toyota Fortuner столкнулся с автомобилем ВАЗ-2107, следовавшим также по республиканской трассе в сторону Ткуарчала.

"В результате ДТП водитель автомобиля "Toyota Fortuner", 1967 года рождения, скончался на месте, а трое его пассажиров доставлены в медучреждения с различными травмами. Двое пассажиров а/м ВАЗ-2107 — женщина и ребенок, от полученных травм скончались, третий пассажир "Жигулей" (ВАЗ-2107 — ред.) и водитель госпитализированы с травмами различной степени тяжести", — прокомментировали в пресс-службе МВД.

На месте ДТП работают сотрудники следственных органов и группа экспертов.