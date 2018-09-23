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23 сентября 1993 года: абхазские медсестры на страже Победы

© Фото: Facebook/Майя Амичба
В Абхазии
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Темы:
"413 дней" (406)
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Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в проекте Sputnik Абхазия "413 дней", который стартовал 14 августа 2017 года.

Виталий Шария, газета Республика Абхазия, 22 сентября 1993 год:

"Сестры"

Помню, как у здания Гудаутской администрации встретил стайку совсем юных девушек в военной форме, среди которых узнал родственницу своей давней знакомой. Разговорились. Все трое недавно пошли санинструкторами на фронт. Лиане Бганба из села Куланурхва –18 лет, Рите Тванба из Дурипша – 20, а самой молодой, сухумчанке Саиде Джинджолия – 17 лет.

– Мой отец Рудик Джинджолия, – рассказывала тоненькая, хрупкая Сайда, то и дело, не без гордости поправляя пистолет за поясом – погиб в абхазском ополчении год назад, 19 августа. В первые же дни войны. Весь этот год мы с мамой были в Гудауте. И вот недавно я решила: не буду больше сидеть дома, когда наши отцы и братья на фронте погибают. Записалась в санинструкторы: ведь если хоть одного нашего бойца спасу – это будет великое дело. Хоть одну жизнь… Мама, конечно, против была, не хотела отпускать, но меня не переспоришь…

– Я сперва работала санитаркой в госпитале, – вступила в разговор Рита Тванба – а потом подумала: ведь там, на фронте, я нужнее… Руководит нами врач-стоматолог Виктория Викторовна Хашиг…

Я слушал, сидя на садовой скамейке, рассказы этих девчонок, сделавших выбор, на который далеко не каждый решится, и думал о жестоком времени, заставившем их сделать этот выбор, и о том, что их близкие могут гордиться ими. А еще – вспоминал свое недавнее посещение в Новоафонском госпитале тяжелораненой Марины Миквабия…. Марина привезла в Гудауту из родного села Мыркула брата, раненного на Восточном фронте, осталась здесь, а потом пошла на передовую. Сколько наших бойцов обязаны ей жизнью! Как-то раз вытащила с поля боя какого-то армянина, который был в беспамятстве. Но по виду определила, что это – армянин и, передавая его медперсоналу в госпитале, записала его условно как "Петросян". Придя в себя, он очень удивился: "Но я не Петросян…". Как радовался он потом, встречая Марину, как всякий раз начинал благодарить за спасение, угощать конфетами. Вот и в том бою в июле близ Шромы, она рванулась помочь одному раненому русскому, который умолял: "Сестричка, спаси!". Она перевязала его, и тут рядом разорвался снаряд… Марина, как могла, перевязала собственные раны и поползла. Она ползла ночью, часов шесть, истекая кровью. Наконец ее подобрали наши ребята из другого батальона. Мы с двумя подругами Марины – медсестрами 2-ой горбольницы – долго разговаривали с ней в тот день.

Я не знал тогда, что вижу Марину в последний раз. Врачи сделали все, чтобы спасти жизнь Марины, но второй операции – уже в Гагрском госпитале – она не выдержала. И – новое воспоминание.

Комнатка в одной из здравниц в Нижней Эшере, которая во время войны стала казармой батальона абхазской армии. Но про эту комнату никак не скажешь, что она в казарме. Руки девушек – санинструкторов, которые жили в ней, и здесь, на самой линии фронта, не могли не сделать ее по-домашнему уютной: цветы, красивая коробка конфет на столе… С какой гордостью и любовью рассказывала начальник медслужбы батальона Инга Барцыц о своих санинструкторах – сестрах–близнецах Елене и Виталине Дворник, Мадине Дасания и Шазине Джопуа, Юле Багателия, Виолетте Томосян, Мадине Барцыц, Наташе Лейба, Марине Ашхаруа… Девчонки медико–санитарного батальона, все сестры, которые стали в этой страшной войне рядом со своими братьями, пусть над вами будет только мирное счастливое небо! Гунда Квициния, Саида и Жанна Гвинджия, Лианела Топуридзе, Саида Делба, Ирина Гоциридзе, Марина Миквабия, ушедшие от нас – ваши имена будут всегда стоять рядам с именами самых славных героев отечественной войны народа Абхазии!"

Sputnik Абхазия расскажет все об Отечественной войне народа Абхазии в ежедневной рубрике "413 дней". Официальные документы, свидетельства очевидцев, воспоминания ветеранов, письма и дневники свидетелей слушайте на радио и читайте на сайте Sputnik Абхазия.

Темы:
"413 дней" (406)


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