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Министерство иностранных дел России

24 сентября 1993 года: МИД России просит Абхазию прекратить наступление

© Sputnik . Наталья Селиверстова
В Абхазии
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Темы:
"413 дней" (407)
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Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в проекте Sputnik Абхазия "413 дней", который стартовал 14 августа 2017 года.

Из книги Аслана Авидзба: "Отечественная война 1992-1993гг. Вопросы военно-политической истории Абхазии":

"24 сентября МИД России обратился к абхазскому руководству с призывом прекратить огонь и приостановить наступление. По мнению публициста Е. Крутикова, именно 22 и 24 сентября у грузинской армии еще были шансы — "в районе Учхоза ее тяжелая артиллерия накрыла наступавших абхазов, а затем было относительно успешное контрнаступление в районе села Каман". Но это не могло повлиять на общий ход развития наступления.

24 сентября из Грозного в Сенаки прибыл 3виад Гамсахурдиа, что еще более осложнило ситуацию в Грузии, а положение Эдуарда Шеварднадзе, находившегося до сих пор в Абхазии, стало угрожающим. Грузинская военная группировка в Сухуме была блокирована в Новом районе города".

Sputnik Абхазия расскажет все об Отечественной войне народа Абхазии в ежедневной рубрике "413 дней". Официальные документы, свидетельства очевидцев, воспоминания ветеранов, письма и дневники свидетелей слушайте на радио и читайте на сайте Sputnik Абхазия.

Темы:
"413 дней" (407)
Теги:
413 дней, Отечественная война народа Абхазии (1992-1993)


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