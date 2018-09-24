24 сентября 1993 года: МИД России просит Абхазию прекратить наступление

Из книги Аслана Авидзба: "Отечественная война 1992-1993гг. Вопросы военно-политической истории Абхазии":

"24 сентября МИД России обратился к абхазскому руководству с призывом прекратить огонь и приостановить наступление. По мнению публициста Е. Крутикова, именно 22 и 24 сентября у грузинской армии еще были шансы — "в районе Учхоза ее тяжелая артиллерия накрыла наступавших абхазов, а затем было относительно успешное контрнаступление в районе села Каман". Но это не могло повлиять на общий ход развития наступления.

24 сентября из Грозного в Сенаки прибыл 3виад Гамсахурдиа, что еще более осложнило ситуацию в Грузии, а положение Эдуарда Шеварднадзе, находившегося до сих пор в Абхазии, стало угрожающим. Грузинская военная группировка в Сухуме была блокирована в Новом районе города".

Sputnik Абхазия расскажет все об Отечественной войне народа Абхазии в ежедневной рубрике "413 дней". Официальные документы, свидетельства очевидцев, воспоминания ветеранов, письма и дневники свидетелей слушайте на радио и читайте на сайте Sputnik Абхазия.