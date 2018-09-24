Парламент Абхазии одобрил амнистию в честь 25-летия Победы

СУХУМ, 24 сен – Sputnik, Бадрак Авидзба. Парламент Абхазии проголосовал за принятие Постановления "Об объявлении амнистии в ознаменование двадцать пятой годовщины Дня Победы и Независимости Республики Абхазия – 30 сентября 2018 года" на заседании в понедельник 24 сентября.

Постановление представил председатель комитета по государственной правовой политике Валерий Агрба.

"Во многих государствах, в том числе и Абхазии, объявление амнистии обычно основывается по соображениям гуманизма и оказывается приуроченным к национальным праздникам и юбилеям. Амнистия используется во всем мире, в то же время сфера ее применения неодинаковая, например в странах Латинской Америки амнистия применяется, как правило, к политическим преступлениям", — отметил Агрба.

Эффективность амнистии достаточно высока, и процент рецидива преступлений среди амнистированных небольшой – не более пяти процентов, сообщил депутат. За весь послевоенный период в Абхазии было принято семь актов амнистий, отметил он.

© Sputnik . Алексей Куденко Амнистия по болезни

"В соответствии с Постановлением, руководствуясь признаками гуманизма, предлагается освободить от наказания всех лиц, осужденных на срок до трех лет включительно, освободить осужденных на срок до пяти лет включительно", — подчеркнул глава парламентского комитета.

Под амнистию попадают люди, принимавшие участие в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов, инвалиды первой и второй групп, больные туберкулезом, отнесенные к первой и второй группе, а также больные онкологическими заболеваниями третьей и четвертой клинической группы. Также будут амнистированы лица, впервые привлеченные к уголовной ответственности, женщины.

"Освободить от наказания в виде лишения свободы независимо от срока наказания лиц, совершивших преступления по неосторожности, женщин, имеющих несовершеннолетних детей или имеющих детей инвалидов, а также беременных женщин, женщин, старше 55 лет и мужчин старше 60 лет, несовершеннолетних", — рассказал Агрба.

Также Постановление Парламента предполагает освобождение условно-осужденных лиц, которыми до дня вступления в силу Постановления Парламента отбыта часть наказания, заменена более мягким видом наказания или тем, кому отбывание наказания отсрочено, а также осужденных к наказанию, не связанному с лишением свободы.

"Прекратить уголовные дела, находящиеся в производстве органов дознания, предварительного следствия и суда, преступлений, совершенных до вступления в силу настоящего Постановления. Освободить от наказания в виде лишения свободы осужденных, подпадающих под действие части 1, 2, 3 и 4 настоящего Постановления, в отношении которых вынесен обвинительный приговор, но который еще не вступил в силу", — подчеркнул Валерий Агрба.

Согласно Постановлению Народного Собрания, амнистия не распространяется на лиц, ранее осаждавшихся за умышленное преступление и вновь осужденных к лишению свободы, также тех, кто освобождался от наказания по помилованию или в соответствии с актом об амнистии и кто снова совершил преступление.

"Под амнистию не попадают совершившие такие тяжкие преступления, как убийство, похищение человека, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть человека, все преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности, кража в особо крупном размере, организованный группой лиц разбой, терроризм, захват заложников, бандитизм, сбыт наркотических веществ, незаконный ввоз-вывоз наркотиков", — перечислил депутат.

Также амнистия не распространяется на заключенных, отбывающих наказание за государственную измену, шпионаж, посягавших на жизнь государственного или общественного деятеля, вооруженный мятеж, диверсию, нарушение ПДД, находясь в наркотическом опьянении, повлекшее смерть человека.

"Так как данная амнистия посвящена именно 25-й годовщине Дня Победы и Независимости, а также в связи с многочисленными ходатайствами от политической партии "Амцахара", организации ветеранов "Абааш", движения "Матери Абхазии за мир и социальную справедливость", фонда инвалидов Отечественной войны, ветеранов, комитет по правовой политике предлагает Народному Собранию рассмотреть возможность и не распространять ограничения, установленные пунктом 3 части 8 Постановления на участников боевых действий за исключением лиц, совершивших особо тяжкие преступления, где санкциями УК предусмотрены максимальные сроки лишения свободы, а также пожизненное лишение свободы", — заметил он.

Постановление предлагает сократить наполовину неотбытую часть наказания на срок от пяти до 10 лет лишения свободы и на одну треть неотбытую часть наказания на срок, превышающий действия лишения свободы.

Валерий Агрба подчеркнул, что амнистированные не освобождаются от обязанности возмещения ущерба пострадавшим. Постановление Парламента Абхазии подлежит исполнению в течение двух месяцев.

За принятие Постановления проголосовали 23 депутата, один воздержался, голосов против не было.