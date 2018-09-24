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Авария в Сухуме: ДТП в столице попало на камеру

© Фото : ООО "Система"
В Абхазии
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Дорожно-транспортное происшествие на пересечении улиц Леона и Ардзинба произошло в Сухуме утром 23 сентября, в 7:39.

СУХУМ, 24 сен – Sputnik. Дорожно-транспортное происшествие, произошедшее утром 23 сентября в Сухуме, попало на камеру.

На кадрах с камеры уличного наблюдения видно, как на пересечении улиц Леона и Ардзинба столкнулись два автомобиля. Один из автомобилей двигался в сторону Центрального рынка, другой направлялся в сторону моря.

За несколько секунд до столкновения пешеход перешел дорогу и по счастливому стечению обстоятельств избежал несчастья.

Как видно на кадрах, светофоры на этом участке дороги в это время не работали, что и стало причиной ДТП.

Статистика ДТП в Абхазии
© Sputnik Леон Гуния
Статистика ДТП в Абхазии


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