Прогноз погоды в Абхазии на вторник 25 сентября

Во вторник в Абхазии погоду будет формировать Атлантический циклон, сообщает отдел Гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы.

СУХУМ, 24 сен – Sputnik. Как сообщают метеорологи, во вторник в Абхазии ожидается переменная облачность, до второй половины дня без осадков, ближе к вечеру погода изменится, будет облачно, дождь с грозой и ветром со скоростью до 13 метров в секунду.

Атмосферное давление пониженное, 759 миллиметров ртутного столба, будет расти.

Ветер умеренный, 3-8 метров в секунду, с порывами до 13 метров в секунду.

Температура воздуха ночью опустится до +15˚С, днем поднимется до +30˚С.

Температура морской воды +24°С.

Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.

Относительная влажность воздуха 70-90 %.