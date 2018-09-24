20:10 24 Сентября 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD66.16
  • EUR77.68
Поиск
Прогноз

Прогноз погоды в Абхазии на вторник 25 сентября

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
Погода в Абхазии (797)
58 0 0

Во вторник в Абхазии погоду будет формировать Атлантический циклон, сообщает отдел Гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы.

СУХУМ, 24 сен – Sputnik. Как сообщают метеорологи, во вторник в Абхазии ожидается переменная облачность, до второй половины дня без осадков, ближе к вечеру погода изменится, будет облачно, дождь с грозой и ветром со скоростью до 13 метров в секунду.

Атмосферное давление пониженное, 759 миллиметров ртутного столба, будет расти.

Ветер умеренный, 3-8 метров в секунду, с порывами до 13 метров в секунду.

Температура воздуха ночью опустится до +15˚С, днем поднимется до +30˚С.

Температура морской воды +24°С.  

Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.

Относительная влажность воздуха 70-90 %. 

Темы:
Погода в Абхазии (797)


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Нестандартная красота: Мадлен Стюарт покоряет мир
Башенные часы Сухума запустили после ремонта
Под бой курантов: башенные часы Сухума запустили после ремонта
Статистика ДТП в Абхазии
Аварии и последствия: статистика в Абхазии за восемь месяцев

Соцсети

Sputnikabkhazia