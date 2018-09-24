01:17 25 Сентября 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD66.16
  • EUR77.68
Поиск
Андерс Блинд

Президент ConIFA приедет на празднование Дня Победы и Независимости Абхазии

© AFP 2018 / Robin MILLARD
В Абхазии
Получить короткую ссылку
56 0 0

Визит в Абхазию президента Конфедерации независимых футбольных ассоциаций ConIFA продлится с 28 сентября по первое октября.

СУХУМ, 24 сен – Sputnik, Бадрак Авидзба. От имени Рауля Хаджимба президент ConIFA Пер Андерс Блинд приглашен на торжества, посвященные 25-летию Победы в Отечественной войне, сказал в интервью Sputnik вице-президент ConIFA Дмитрий Пагава.

Бессмертный полк на улицах Гагры
© Sputnik / Томас Тхайцук
Организаторы "Бессмертного полка" Абхазии: число участников ежегодно увеличивается

"Он прибудет в Абхазию с официальным визитом 28 сентября. Мы пригласили Пера Андерса Блинда, когда были на Чемпионате мира в Лондоне вместе с председателем Госкомитета по физической культуре и спорту Абхазии Багратом Хутаба и председателем Олимпийского комитета Абхазии Валерием Аршба", — подчеркнул Пагава.

Пер Андерс Блинд принял приглашение и будет участвовать во всех официальных мероприятиях, посвященных Дню Победы и Независимости Абхазии, сообщил вице-президент ConIFA.

Конфедерация независимых футбольных ассоциаций ConIFA, основанная 7 июня 2013 года, объединяет сборные по футболу, официально не входящие в состав FIFA. Она насчитывает более 40 команд.

Теги:
День Победы и независимости Абхазии, Отечественная война народа Абхазии (1992-1993), ConIFA, Абхазия


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Нестандартная красота: Мадлен Стюарт покоряет мир
Башенные часы Сухума запустили после ремонта
Под бой курантов: башенные часы Сухума запустили после ремонта
Статистика ДТП в Абхазии
Аварии и последствия: статистика в Абхазии за восемь месяцев

Соцсети

Sputnikabkhazia