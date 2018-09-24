Президент ConIFA приедет на празднование Дня Победы и Независимости Абхазии

Визит в Абхазию президента Конфедерации независимых футбольных ассоциаций ConIFA продлится с 28 сентября по первое октября.

СУХУМ, 24 сен – Sputnik, Бадрак Авидзба. От имени Рауля Хаджимба президент ConIFA Пер Андерс Блинд приглашен на торжества, посвященные 25-летию Победы в Отечественной войне, сказал в интервью Sputnik вице-президент ConIFA Дмитрий Пагава.

"Он прибудет в Абхазию с официальным визитом 28 сентября. Мы пригласили Пера Андерса Блинда, когда были на Чемпионате мира в Лондоне вместе с председателем Госкомитета по физической культуре и спорту Абхазии Багратом Хутаба и председателем Олимпийского комитета Абхазии Валерием Аршба", — подчеркнул Пагава.

Пер Андерс Блинд принял приглашение и будет участвовать во всех официальных мероприятиях, посвященных Дню Победы и Независимости Абхазии, сообщил вице-президент ConIFA.

Конфедерация независимых футбольных ассоциаций ConIFA, основанная 7 июня 2013 года, объединяет сборные по футболу, официально не входящие в состав FIFA. Она насчитывает более 40 команд.