Квициния об Ахалдабской операции: взяли в плен 500 грузин

Утром 16 сентября 1993 года Атарский батальон приступил к наступательной операции по освобождению села Ахалдаба Очамчырского района. О том, как абхазские войска атаковали грузинские позиции, рассказал командир батальона, Беслан Квициния.

СУХУМ, 23 сен – Sputnik. Атарский батальон получил указание об освобождении села Ахалдаба от вражеских позиций 16 сентября в 16:00, рассказал в интервью радио Sputnik командир батальона, Беслан Квициния.

В наступательной операции на село принимали участие также батальоны из Ткуарчала, Адзюбжи и даже добровольцы из России.

"Мы твердо решили, что даже ценой жизни не дадим врагу пройти к Сухуму, пройти дальше. Вся техника, что была на восточном фронте, – танки, пушки, "Град" были перенесены в Отару. 16 сентября в 16:00 мы получили задание и приступили к его исполнению", — вспомнил о событиях Квициния.

© Фото : скриншот: видеоархив ОВНА АТ "Сломавшая" планы наступления: Ходжаа рассказала о Сентябрьской операции

Полученная военная техника была размещена в окрестностях села Ахалдаба. Батальон был разделен на три части. Первая рота контролировала въезд и выезд на территорию аэропорта близ Адзюбжи, вторая часть под руководством Адгура Какоба контролировала трассу в районе Очамчыры, и третья рота находилась в самом "эпицентре" наступления.

"Мы, как говорится, были в "гуще" боевых событий, охраняли и защищали трассу, ведущую к Сухуму. В день мы взрывали по восемь вражеских танков, сидя в окопах. Это давало нам надежду на то, что мы выиграем в войне", — рассказал командир.

Беслан Квициния возглавлял третью роту, которой было поручено освободить Ахалдабу от грузинских войск. Поставленная задача была выполнена в тот же день, 16 сентября.

"При атаке на село Ахалдаба мы взяли в плен около 500 грузин, которых держали в Атарской школе. Многие наши солдаты оставили там свои жизни, но это война, и смерть на войне — обычное дело", — сказал Квициния.

Еще одним важным решением для солдат Bосточного фронта стал взрыв Кодорского моста. Воины решили, что подобный шаг "застрахует" их от наступления и продвижения грузинской танковой техники к Сухуму. Но была и обратная сторона медали. Абхазские батальоны с западной части также не смогли бы прийти на помощь восточным формированиям.

"Тогда мы решили взорвать лишь часть моста, а другую тщательно охраняли и контролировали. Мы ждали и знали, что с запада наши солдаты двинутся в нашу сторону и привезут на подмогу военную технику. Так и произошло", — рассказал командир.

Так, при помощи правильной тактики Атарского батальона под командованием Беслана Квициния еще один стратегический важный "восточный" объект Абхазии был освобожден от оккупации грузинских войск. Эта операция еще на один день приблизила Абхазскую армию к полной победе над вражескими войсками.