25 сентября 1993 года абхазские подразделения заняли сухумскую телевышку, а глава Грузии продолжал ждать помощи от Запада. На неоднократные предложения руководства Абхазии прекратить огонь, с которыми оно выходило 25, 26, 27 сентября неизменно следовал отрицательный ответ.

"Оккупационные власти Абхазии также до последнего верили в обещание Эдуарда Шеварднадзе о военной поддержке со стороны ООН и НАТО. Вот свидетельства главы военной миссии ООН генерала Д. Хвидигарда, находившегося в Сухуме во время его освобождения. Уже после войны он рассказывал: "Члены грузинского правительства перед самым падением Сухума собрались на берегу моря и стали вглядываться вдаль с помощью бинокля. Когда генерал спросил, что происходит, они начали ему возбужденно рассказывать, что вот-вот в Сухуме должен высадиться пятитысячный десант НАТО". Но помощи, тем более военной, Запада не было и не могло быть, постольку поскольку "в 1993 году западные правительства де-факто признали военное доминирование России на Кавказе (Армения и Грузия), даже если они никогда формально не поддерживали российскую концепцию ближнего зарубежья", – говорится в книге Аслана Авидзба "Отечественная война 1992-1993 годов. Вопросы военно-политической истории Абхазии".

Как пишет в своей книге Анны Бройдо, в ходе последнего наступления государственные флаги Абхазии распределялись для водружений по воинским подразделениям, в том числе и Восточного фронта. 25 сентября 1993 года в Гудауте их торжественно вручили представителям Гумистинского фронта.

"В кабинете министра обороны Султана Сосналиева собрались все находившиеся в здании Генштаба, с благоговением наблюдая, как С. Шамба торжественно вручает знамена специально прибывшему заместителю начальника штаба Гумистинского фронта В. Кове. Причем по лицам присутствующих было заметно, что они полностью осознают "историчность момента". На обратном пути к линии фронта юный шофер взахлеб рассказывал, что это у него "самая счастливая поездка за всю войну!" По дороге пели песни: "Нам нужна одна Победа" Б.Ш. Окуджавы и "Последний бой" М.М. Ножкина", – говорится в книге "Проявления этнопсихологических особенностей абхазов в ходе Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов" Анны Бройдо.

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