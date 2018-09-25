Невероятное трио: "Три высокие женщины" покорили Сухум

О том, как в Сухуме прошла премьера "Трех высоких женщин" Сергея Голомазова, как ее приняли зрители и о чем мечтала актриса Вера Бабичева, читайте в материале Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

В РУСДРАМе очередной переаншлаг. Но театру не привыкать. Гендиректор со счастливой улыбкой встречает зрителей.

— Аншлаг! — восклицает он в нашу сторону.

— По-другому и не могло быть, — следует ответ.

Зрители постепенно заполняют зал. Декораций на сцене нет. Лишь три черных стула. Мрак постепенно окутывает сцену. Начинается.

© Sputnik / Томас Тхайцук Спектакль "Три высокие женщины"

Включается свет софита, и на стуле уже А (Евгения Симонова) в панаме, которая скрывает половину лица. Вздох, словно от испуга, заставляет встрепенуться зрителя. Появляются и остальные героини. Музыка становится громче, будто бы подтверждая величие трех актрис, которые впервые таким ансамблем предстали перед абхазским зрителем.

Три женщины – три возраста

"Три высокие женщины" по пьесе Эдварда Олби рассказывают о женщине в разных ипостасях. Спектакль постепенно через смех заставляет переосмыслить собственную жизнь, свои мечты, ожидания и будущее. Постановка не нацелена на определенный круг. Все возрастные категории находят в нем что-то свое: 26-летняя С (Зоя Кайдановская) — полна жизненной энергии и ожиданий, 52-летняя В (Вера Бабичева) — равнодушная, с самоиронией и 92-летняя А (Евгения Симонова) – мудрая и всепрощающая.

© Sputnik / Томас Тхайцук Спектакль "Три высокие женщины"

Спектакль состоит из двух сцен: в первой перед зрителем предстают старуха, ее сиделка и помощница ее адвоката, во второй же все три женщины предстают в трех возрастах одной и той же героини.

Трио Евгении Симновой, Веры Бабичевой и Зои Кайдановской, невероятно достоверно передающее характеры персонажей, поражает. Практически на пустой сцене, где стоят всего лишь три стула и кровать, женщины представляют три ипостаси одного человека. Диалоги между ними исключительны. Они бередят душу, то вызывая смех, то заставляя задуматься о чем-то своем.

© Sputnik / Томас Тхайцук Спектакль "Три высокие женщины"

Три высокие женщины поднимают три главных вопроса: можно ли изменить будущее в 26, нужно ли корить себя за прошлое в 52, и каково умирать в одиночестве в 92?

Последние "Три высокие женщины"

После спектакля зрители уходили с задумчивой улыбкой. Жительницу Сухума Нину Михайловну на спектакль привел внук. Пожилая женщина осталась в восторге от постановки.

© Sputnik / Томас Тхайцук Спектакль "Три высокие женщины"

"Мне понравился спектакль. Очень тонко и чувственно актрисы передали меняющую со временем женскую сущность. Интересный сюжет. Да, тут нет динамики, явных перипетий, но есть философское переосмысление жизни в 26, 52 и 92. Я в восторге", – призналась она.

Некоторые зрители специально приехали на прощальные "Три высокие женщины" из различных городов России.

"Я приехала издалека, из Нижнего Новгорода. Спектакль удивительный. Удивительная Симонова, она совершенно потрясающая. После этого спектакля хочется всем девушкам пожелать мудрости", – сказала Ольга.

© Sputnik / Томас Тхайцук Спектакль "Три высокие женщины"

После спектакля удалось поговорить с одной из трех высоких женщин – Верой Бабичевой. Она с гастролями впервые приехала в Абхазию чуть больше года назад.

"Мы уже были в Абхазии в рамках фестиваля "Шедевры московской сцены". Тогда началась моя дружба и с Ираклием Хинтба, и с театром, и с абхазским зрителем. У меня просто была мечта приехать сюда. Вот она осуществилась с самым дорогим спектаклем. Причем, мы сыграем его завтра в последний раз в жизни. Мы его играем еще 25 сентября, и мы его закончим здесь.

© Sputnik / Томас Тхайцук Спектакль "Три высокие женщины"

В прошлый раз я видела абхазскую публику, но сегодня она в очередной раз мне доказала, что она уникальная. Они ловили и юмор, и трагедию. Меня просто поражало то, как они все чувствовали и включались. Спасибо большое театру и всем, кто помогал этим гастролям. Для нас просто счастье, что мы здесь. У меня есть мечта, чтобы сюда приехали еще два спектакля – "Кроличья нора" и "Савинские ведьмы" Сергея Голомазова", – призналась Бабичева.

© Sputnik / Томас Тхайцук Спектакль "Три высокие женщины"

Спектакль "Три высокие женщины" ставится в Русском драматическом театре в рамках проекта "Шедевры московской сцены" 24 и 25 сентября.