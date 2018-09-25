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В поисках креатива: основатели Instagram ушли из компании

© Sputnik . Наталья Селиверстова
В Абхазии
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Темы:
37-й сезон РУСДРАМа (38)
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Систром и Кригер уведомили руководящую группу соцсетей о своем уходе, однако представители Facebook, владеющей сервисом Instagram, пока не прокомментировали это решение.

СУХУМ, 25 сен — Sputnik. Создатели социальной сети Instagram Кевин Систром и Майк Кригер намерены уйти из компании в ближайшие недели, передает РИА Новости.

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© Sputnik . Наталья Селиверстова
Facebook и Instagram помогут пользователям не тратить жизнь впустую

"Майк и я благодарны за последние восемь лет в Instagram и шесть лет, проведенных с командой Facebook… Сейчас мы готовы к новой части нашей жизни", — говорится в заявлении Систрома, опубликованном на сайте Instagram.

По словам Систрома, создатели сервиса планируют "отдохнуть для того, чтобы снова открыть в себе любознательность и креатив".

Газета New York Times не исключает, что происходящее ставит под вопрос будущее Instagram.

Instagram – бесплатное приложение обмена фотографиями и видеозаписями с элементами социальной сети, разработанное в США в 2010 году Кевином Систромом и Майком Кригером. В 2012 году Facebook объявил о покупке сервиса за миллиард долларов.

Темы:
37-й сезон РУСДРАМа (38)
Теги:
спектакли, РУСДРАМ


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