Медаль "За Победу" получат все участники Отечественной войны в Абхазии

СУХУМ, 25 сен – Sputnik, Бадрак Авидзба. Торжественное собрание ветеранов "Съезд победителей", посвященное 25-летию Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов, состоялось в Сухуме во вторник 25 сентября.

Первый заместитель министра обороны Абхазии Беслан Цвижба сказал, что в преддверии 25-й годовщины Победы Абхазии в Отечественной войне будут чествовать тех, для кого защита Родины превыше всего.

© Sputnik Бадрак Авидзба Торжественное собрание ветеранов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов

"Это настоящие патриоты, которые отстояли страну и принесли Победу. Отечественная война была для нашего народа временем суровых испытаний, страданий, трудностей и славных побед. Церемония вручения государственных наград в Кабинете Министров по своей сути не только торжественное, но и памятное мероприятие, это акт признания заслуг пред Родиной", — подчеркнул Цвижба.

Перед собравшимися ветеранами выступил президент Абхазии Рауль Хаджимба, который отметил, что за послевоенный период Абхазия испытывала много сложностей.

"Четверть века существует независимое Абхазское государство. За эти годы мы прошли через сложнейшие испытания, но ни разу, даже в мыслях, не допустили возможность отказа от наших завоеваний. Упорство и нацеленность на достижение поставленных целей, самопожертвование во имя независимости сделали возможным признание суверенитета Абхазии Российской Федерацией в 2008 году", — отметил глава государства.

© Sputnik Бадрак Авидзба Торжественное собрание ветеранов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов

На полях сражений, продолжил президент, все были едины, потому что перед Абхазией лежала четкая, кристально ясная цель — победить врага.

"Нужно было спасти страну, своих родных и близких от покорения и уничтожения, сделать так, чтобы абхазский народ с его культурой и государственностью не был стерт с лица земли. Мы добились победы, потому что свято верили в свою правоту и высшую справедливость. На войне наш народ и те, кто пришел нам на помощь – братья-добровольцы, проявили самые лучшие человеческие качества: мужество, честь, отвагу, высшую любовь к своей Родине", — сказал он.

Нынешний форум знаменателен тем, что впервые состоится награждение медалью "Аиааираз" ("За Победу"), которая была учреждена Постановлением Верховного Совета Республики Абхазия 4 декабря 1992 года, отметил Рауль Хаджимба.

"Предполагалось, что медалью "Аиааираз" ("За Победу") будут награждаться лица, принимавшие непосредственное участие в боях, а также работники тыла в период Отечественной войны народа Абхазии 1992 — 1993 годов. Однако из-за недоработок нормативной базы награждение этой медалью ни разу не производилось", — подчеркнул глава государства.

Хаджимба сказал, что в преддверии 25-летия Победы нужно исправить эту историческую несправедливость.

"Сегодня мы имеем честь посмертно наградить тех, чья роль в величайшем событии новейшей истории абхазского народа — нашей Победе — была определяющей", — отметил он.

Президент вручил медали "За Победу" родственникам Владислава Ардзинба, Сергея Багапш, Султана Сосналиева, Сергея Дбар, Мушни Хварцкия, Владимира Аршба, Гиви Агрба.

© Sputnik Бадрак Авидзба Торжественное собрание ветеранов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов

Медаль "За Победу" будет вручена всем участникам Отечественной войны народа Абхазии, в Кабинете Министров зачитали имена и фамилии тех, кто получил эту награду посмертно.

Председатель движения "Матери Абхазии за движение и социальную справедливость" Гули Кичба поздравила ветеранов Отечественной войны народа Абхазии с приближающимся праздником.

"Война унесла более трех тысяч воинов и пять тысяч гражданского населения. По существу, это был геноцид абхазского народа. Война особо высветила стойкость и героизм славных дочерей, вдов, матерей Абхазии, которые во время Отечественной войны народа Абхазии встали на защиту Родины рядом со своими сыновьями, братьями, мужьями. У истока нашей победы стояли героические матери, это не раз подчеркивал первый президент Абхазии Владислав Ардзинба", — сказала Кичба.

Именно женщина, мать, которая, казалось бы, хрупкая, слабая, в суровый для страны час проявляет особую выдержку и мудрость, подчеркнула она.

В Отечественной войне народа Абхазии принимали участие до трехсот женщин. Звания Герой Абхазии удостоены 16 из них, 240 награждены медалями и орденами, 22 — посмертно, 168 награждены медалью "За отвагу", 62 – орденом Леона.