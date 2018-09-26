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Шершень

Полет шершня: как уберечься от опасного насекомого

CC0
В Абхазии
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Темы:
Ok, Sputnik! (94)
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В рубрике ОК, Sputnik корреспонденты Sputnik Абхазия отвечают на вопросы, присланные читателями.

Амра из Сухума спрашивает: У нас возле работы завелись шершни. Невозможно открыть окно, постоянно залетают. Один мой знакомый рассказал, что у них очень сильный яд, человек может умереть от одного укуса. Правда ли это? Есть ли службы, которые могли бы ликвидировать гнездо шершней (знаю, что в Белоруссии можно воспользоваться платной услугой МЧС)? И что надо сделать в первую очередь, если шершень все же укусил?

Бадрак Авидзба, Sputnik Абхазия: Главный санитарный врач города Сухум Алла Беляева рассказала, что если шершни залетают в дом, то защититься от них можно при помощи противомоскитной сетки на окнах.

"Если шершни сильно мешают, то можно вызвать сотрудников Отдела профилактической дезинфекции, набрав  +7 840 226 10 46. Если шершень укусит человека аллергика, ему нужно быстро выпить противоаллергическое лекарство, а на само место укуса намазать Фенистил гель, — подчеркнула она.

Из народных средств — к месту укуса можно приложить соду.

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"Если аллергика укусил шершень, то нужно обращать внимание на свое состояние, они прекрасно знают свое состояние. Если стало трудно дышать, появился отек горла, то в больницу надо обязательно идти, но если ничего такого нет, а просто рука или нога опухла и зудит, то это пройдет", — заметила она.

Срочно нужно обращаться в лечебницу, если шершень ужалил возле глаза.

Алла Беляева развеяла миф о полезности народного средства, которым пользуются люди при укусе шершня. В сосуд с чачей опускают убитых шершней, и этой настойкой обрабатывают место укуса.

"Пусть мажут, вреда не будет, пользы тоже", — подчеркнула Беляева.

Ok, Sputnik

В феврале 2016 года информационное агентство Sputnik Абхазия запустило новую рубрику под названием Оk, Sputnik! У читателей портала появилась возможность задать вопросы и получить ответы по интересующим их темам, касающихся жизни в Абхазии. По мере поступления вопросов на сайте Sputnik Абхазия в рубрике Оk, Sputnik корреспонденты агентства ответят на них. Вопросы можно отправить в личные сообщения на FB, VK, а также в Instagram в Direct. В сообщении нужно указать имя, возраст и место проживания.

Темы:
Ok, Sputnik! (94)
Теги:
Абхазия


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