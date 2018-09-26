26 сентября 1993 года: грузинские военные бегут из Сухума

Из книги Алексея Аргун "Абхазия: ад в раю".

"Доброе утро, Баталби! Сенсация, сынок, или же закономерность правого дела! Сегодня, 26 сентября 1993 года, я стою на балконе и принимаю парад. Да! Да! Сынок, Баталби, парад капитуляции остатков грузинской армии! Бегут грязные, зачуханные, потные, хриплые, измызганные субъекты, до зубов обвешанные оружием.

Бегут мимо нашего дома по проспекту Мира, а я громко и четко считаю этих особей… Правда, наша мама, как всегда, на страже семейного очага, не дает мне провести эту акцию в полный рост. Отрывисто напоминает, что это — только начало капитуляции, и всего еще можно ожидать (в смысле контратаки). Но я ей отвечаю, что при некоторой осторожности я все же должен пересчитать всех, кто драпает на моих глазах. …Представляешь, как много их, оказывается, сидело в гумистинских расщелинах, я насчитал уже 279 человек. Продвигаются перебежками, оглядываясь, некоторые хромают и присаживаются под кусты олеандра, что на проспекте Мира. Кто-то из соседских ребят кинул вниз самодельную взрывчатку (помнишь школьные годы ваши с Дауром?) Несколько вояк, пробегавших в это время под нашим домом, враз растянулись на асфальте и замерли… Из окон доносившийся смех заставил их поднять головы, оглядеться и… покрыть округу отборным матом. Наша соседка со второго этажа Лейла все умоляла их, выспрашивая: "Скажите, швилебо (сыновья), куда вы убегаете, а нам что же делать?" — Кто-то из "защитников" ей гаркнул в ответ: "Заткнись, гнида! Мы не бежим, уходим временно, понятно? А нас заменят войска Лоти Кобалия!" Соседка захлопнула окно и скрылась в квартире.

…Так, сынок, целый день 26 сентября проспект Мира был заполнен бегущими — не только военными, но и гражданскими лицами, до последней минуты ожидавшими прихода "своих"… Жизнь для них стала похожей на огромное минное поле, никто не знает, куда ногу поставить и где ступить… Бомбежка идет со всех сторон Сухума. Снаряды летят сверху, а внизу копошатся люди, словно все враз лишенные разума…

…Баталби, наши комнатные часы остановились еще в начале войны, мы про них и забыли. А сегодня, слышу: тикают! Надо же… Что это на механизм подействовало — то ли бомбежка, то ли время их пришло. Грустно и смешно от всего этого, как сказал бы философ. Время, да! И все пришло в движение… Бегущие из Абхазии напоминают быстротечную мысль человеческую. Пусть бегут, кому нужно бежать отсюда без оглядки! Ведь они превратили наших бедных матерей в богинь вечной печальной красоты, сидящих на "камне скорби".

…Все слышнее и слышнее до нас доносится стрекот пулеметов и щелканье автоматных очередей, стало быть, Абхазская армия продвигается…

…Снаряд попал в соседний дом, наши стекла и фанерки, как по команде, оказались лежащими внизу… Как говорит мама, что "она согласна увидеть пожар собственного дома, лишь бы восторжествовала справедливость, и наши вошли в Сухум, чтобы пройти до Ингура и встать там на рубеже своей Родины". Другого финала она и я, конечно, себе и не представляем!

…Сухумская телевышка вся объята пламенем и дымом — небо пересекают летящие отовсюду снаряды… У стройных елок, что растут вокруг нее, поотрывало верхушки. Остальная часть горит, словно свеча поминальная… Ни на минуту не прекращается наступательное движение, видимо, город берут по квадратам, по улицам, по кварталам… И снаряды падают точно в цель, куда надо. Фуникулер уже, наверное, занят нашими и оттуда идет прицельно точный обстрел вражеских точек в городе. А сколько месяцев враги посылали отсюда смерть во все стороны Абхазии?! Не напрасно говорят и о том, что "строить дом — дело добрых рук, разрушать же — безмозглых тварей".

…Уже вечереет, сынок, и вроде на фуникулере притихло. Стало быть, наши там обосновались и держат высоту. Дай-то Бог! В городе кругом поднимаются кверху снопы искр и огня — горят дома, "приютившие" на время врага. Что ж, расплата наступила и за это. Медленно угасает и этот день, 26 сентября 1993 года, уступая свое победное шествие дню следующему…

…На втором этаже слышно, как плачет, причитая, Лейла. Мне даже жаль ее, но ничего уже не вернешь… И никто не утешит от горя матерей Абхазии, потерявших своих сыновей в этой страшной бойне. Горя же хватает на всех, ибо "никто не минует чаши сией"…

Ночь проведем без сна, сынок… Слишком велико нервное напряжение. Пока, Баталби. Завтра, по мере поступления вестей, постараюсь рассказать тебе все, как было".

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