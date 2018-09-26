Вооруженные чувством юмора: воспоминания абхазского солдата о войне

Хроника Отечественной войны народа Абхазии хранит в себе множества историй – грустных, героических, страшных, а иногда и смешных. О том, как воевать без оружия, но не потерять чувство юмора, читайте в материале Sputnik.

Асмат Цвижба, Sputnik.

Воин без оружия

Война застала 28-летнего Заурбея Багателия в Сухуме. По его словам, в новость о грузинской оккупации он поверил не сразу. Ведь никто не ждал такого исхода.

© Sputnik . Юрий Пирогов Квициния об Ахалдабской операции: взяли в плен 500 грузин

"14 августа в 12 часов я пришел на проспект Мира, и на моих глазах люди начали куда-то разбегаться, словом, начался хаос. Я остановил одного из мужчин и спросил, что происходит. Он мне сказал, что началась война. Я сразу подумал, что это какая-то небылица, какая война, кто ее вообще ждал? Но, когда город вмиг опустел, я понял, что это правда", — вспоминает солдат.

На философию и раздумья времени не было. Первым же делом Заур отправился в здание Народного форума, за оружием. А когда его там не оказалось, солдат на звуки выстрелов пошел к Красному мосту, где уже велись бои за город.

"Правительство нас обнадеживало, что если вдруг начнется война, то Абхазия не будет нуждаться в вооружении, якобы у нас много оружия. А по факту, когда я подошел к Красному мосту, я увидел четыре легковые машины, которые были забиты оружием и ребят, которые стояли в очереди за ним. И на этом все. Четыре машины оружия на весь фронт", — рассказал Заурбей.

Тогда солдат решил не ждать своей очереди и отправился за помощью к товарищу. В доме Виталия Ашуба уже давно, на всякий случай, хранились четыре самодельные гранаты. Так, с двумя гранатами на каждого молодые ребята отправились в сторону Гудауты.

"Мы поехали в Гудауту. Сказали, что там есть оружие, но, как вы уже успели догадаться, и там его не было. Тогда мы обратно вернулись в Сухум, расстроенные, но еще не сломленные", — сказал Заур.

© Фото : предоставлено Заурбеем Багателия Заурбей Багателия с сослуживцами

По словам солдата, в первый месяц войны абхазские мужчины буквально стояли "в очереди" для защиты Родины. За каждый автомат велась борьба, и тут уже было неважно, кто старше, а кто младше. В бою все равны.

"Помню, когда мы снова вернулись в Сухум, утром отправились к Красному мосту. В основном "на посту" стояли совсем юные ребята, мы пытались их уговорить "поменяться" ролями, но они ни в какую не хотели оставлять свои места", — вспомнил солдат.

© Sputnik Томас Тхайцук Ломия рассказал о "благодарности" грузина, отпущенного при освобождении Сухума

"Звездный" час

Без оружия Заур и его друзья воевали еще месяц. Ходили на операции и подстраховывали своих товарищей в ожидании грузинского "трофея", который подоспел только к октябрю.

"Так началось Гагрское наступление. Тогда я уже воевал в составе Пицундского батальона под командованием Тимура Надарая. Из 50 человек нашего батальона у нас было лишь 10 единиц оружия. Оруженосцы шли впереди, как щит. А наша колонна бдительно их охраняла и ждала своего "звездного" часа. Иногда кому-то "везло" — им доставалось оружие убитого грузина, или кого-то из сослуживцев ранили", — рассказал он.

В ряды "оруженосцев" Зауру удалось перейти при первой же наступательной операции. Как только грузинские формирования поняли, что абхазские войска вошли в Гагру, они оставили свои позиции.

© Фото : скриншот: видеоархив ОВНА АТ "Сломавшая" планы наступления: Ходжаа рассказала о Сентябрьской операции

"Но не успели забрать всех своих. В гагрском Реабилитационном центре остались более 60 грузинских солдат, которых абхазские формирования взяли в плен. Но, как оказалось, некоторым удалось все же спрятаться, однако ненадолго. Вечером мы услышали выстрелы из подвала", — рассказал Заур.

Оказалось, в подвале здания все еще оставались раненые грузинские солдаты, а среди них были женщины с детьми.

"Тогда мы поставили им ультиматум — выведем, если скажете, где оружие. В отчаянии они очень быстро выдали свой "клад". Так у меня и появился первый боевой "друг". А обещание мы свое выполнили и вывели женщин и детей из подвала", — сказал Заур.

Снайпер, где твой "аламыс"?

С оружием в руках Заур участвовал в январском, мартовском, июльском и сентябрьском наступлениях. Безусловно, ему есть что и кого вспомнить, но самыми яркими, по словам солдата, в памяти остаются смешные моменты. Те самые, что отвлекали воинов от плохих мыслей и заставляли верить в дружбу и единство абхазского народа.

"При освобождении позиций в Верхней Эшере мы каждый вечер выходили на разведку местности. Однажды, осматривая территорию, мы задержались до глубокой ночи и вдруг услышали голоса: "Что вы творите, вы что с ума сошли?".

Оказалось, в предгорье Эшеры заблудились абхазские солдаты, которых настиг грузинский снайпер. Абхазы сильно возмутились "наглости" вражеского стрелка.

"Помню, как они призывали грузина к совести: "Эй, ты, у тебя что "аламыса" нет? Ты приехал на нашу землю, чтобы втихую нас убивать?" — кричали они. — Помню, нас это тогда очень рассмешило. Где же они собирались найти "совестливого" грузина на войне?" — с улыбкой вспоминает Заур.

Граната "в подарок"

Война войной, а празднику быть. Так решил Пицундский батальон, когда узнал о дне рождения сослуживца. Солдаты решили сделать сюрприз имениннику и отправили его на дежурство.

"Ночью мы соорудили стол из бревен, ребята принесли из дома мясо, кто-то даже достал торт и свечки. Словом, все было готово для чествования именинника", — рассказал Заур.

Когда все было готово, солдаты послали к дежурному "гонца" и разбудили его, сказав, что взвод в опасности. А когда он прибежал на помощь, друзья уже ждали его с зажженными свечами.

"Он так обрадовался, улыбался, как ребенок. До сих пор помню его эмоции и удивление на лице", — вспомнил Заур.

На этом день рождения не закончился. Главный подарок был еще впереди. Только тамада поднял бокал за здоровье именинника, как вместо одобрительных возгласов, в воздухе послышался звук взрывов. Грузинская граната упала в двух метрах от празднующих, но так и не взорвалась.

"А теперь мы скажем за именинника еще один тост! Ведь, если бы не его день рождения, нас точно убил бы грузинский снаряд. Ты просто родился в рубашке, солдат!" — как ни в чем ни бывало продолжил застолье тамада.

Именно так, сплотившись и улыбаясь всем гранатам врага, Пицундский отряд Заурбея Багателия встретил День Победы и Независимости и в этом году будет поднимать бокалы уже без звука пролетающих грузинских снарядов.