Счастливое число РУСДРАМа: любимцы зрителей и их роли

Государственный Русский театр драмы имени Фазиля Искандера завершил 37 театральный сезон во вторник 25 сентября показом спектакля "Три высокие женщины" и подведением итогов зрительского голосования.

СУХУМ, 26 сен — Sputnik. В 37 театральном сезоне в РУСДРАМе было сыграно 109 спектаклей, выпущено шесть премьер, театр посетили 35 тысяч зрителей. Они же и определили победителей через голосование на сайте театра. © Sputnik / Томас Тхайцук "Лучшая женская роль" Симоны Спафопуло за роль Кэт Келлер . В 37 театральном сезоне в РУСДРАМе было сыграно 109 спектаклей, выпущено шесть премьер, театр посетили 35 тысяч зрителей. Они же и определили победителей через голосование на сайте театра.

Больше всего призов взял спектакль "Все мои сыновья" по военной драме Артура Миллера. Здесь и "Лучшая женская роль" Симоны Спафопуло за роль Кэт Келлер. И "Лучшая мужская роль» Джамбула Жордания, сыгравшего Джо Келлера.

© Sputnik / Томас Тхайцук Джамбул Жордания

И "Лучшая мужская роль второго плана" Кирилла Шишкина за исполнение роли Джорджа Дивера.

© Sputnik / Томас Тхайцук "Лучшая мужская роль второго плана" Кирилла Шишкина за исполнение роли Джорджа Дивера

"Все мои сыновья" признан лучшей постановкой сезона.

"Широколобому" по Искандеру, чье имя носит театр, досталась только одна награда – "Лучшая женская роль второго плана". Ее зрители присудили молодой актрисе Мадлене Барциц за исполнение сразу нескольких ролей в этой постановке.

© Sputnik / Томас Тхайцук "Лучшая женская роль второго плана" Мадлены Барциц за исполнение сразу нескольких ролей в этой постановке

"Лучшим режиссером" признан Антон Киселюс за спектакли "Все мои сыновья" и "Игрок".

© Sputnik / Томас Тхайцук Спектакль "Игрок" в РУСДРАМе

А "Лучшим проектом" 37 сезона стали "Шедевры московской сцены".