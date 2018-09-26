Абхазские художники показали в Сухуме "войну" и "мир"

СУХУМ, 26 сен – Sputnik, Асмат Цвижба. Выставка "Война и мир в творчестве абхазских художников" открылась в Центральном выставочном зале в среду 26 сентября.

Министр культуры и историко-культурного наследия Эльвира Арсалия поприветствовала собравшихся и отметила, что в этом году выставка посвящена памяти абхазских художников, воевавших за свободу Абхазии.

© Sputnik / Томас Тхайцук Выставка "Война и мир в творчестве абхазских художников"

"Выставка посвящена тем деятелем искусства, которые внесли свой вклад в независимость нашей республики. Кто-то бросил скрипку, кто-то перо или кисть, и все они в какой-то момент стали защитниками Отечества. Хочется, чтобы сегодняшняя выставка стала точкой отсчета, ведь ежегодно художники и скульпторы Абхазии будут возвращаться к теме войны и представлять ее в новых художественных образах", — отметила Арсалия.

Выставка собрала более 85 работ абхазских художников и скульпторов. Через картины художники рассказывали о мужестве и героизме абхазских воинов. Акварелью и карандашом были "изучены" эмоции матерей и страх в глазах детей.

© Sputnik / Томас Тхайцук Выставка "Война и мир в творчестве абхазских художников"

"Художники и скульпторы с помощью своих работ передали всю атмосферу того непростого времени. Это стоит очень многого, это кропотливый труд. Любой человек, который захочет узнать о том, что происходило во время войны в Абхазии, может посетить выставку и во всех красках изучить историю нашей страны и ее путь к Победе и Независимости", — отметил советник президента Абхазии Владимир Зантария.

© Sputnik / Томас Тхайцук Выставка "Война и мир в творчестве абхазских художников"

Бронзовый бюст матери солдата создала абхазский скульптор Марина Эшба. Моделью художника стала председатель движения "Матери Абхазии за мир и социальную справедливость" Гули Кичба.

"После войны в 1995 году Марина увидела меня на проспекте Мира. Тогда я была в глубоком трауре. Мы поговорили, выплакались друг другу, и она буквально затащила меня в свою студию и стала создавать мой образ. Она попросила меня снять косынку, но тогда я так и не смогла этого сделать. Мы говорили о жизни, она спрашивала меня о моем сыне, и время прошло незаметно. Всего я позировала ей три дня. Уже в 1996 году я призвала матерей Абхазии снять с себя траур. Видимо, в этом был и ее вклад, ведь она убедила меня, что героизм абхазских матерей заключался не только и не столько в их внешнем виде", — рассказала о создании бюста Кичба.

© Sputnik / Томас Тхайцук Выставка "Война и мир в творчестве абхазских художников"

Абхазский художник Руслан Габлия представил на выставке картины военного времени, но, по его словам, самым ценным экспонатом для него стал бюст Героя Абхазии Мушни Хварцкия.

"Это моя первая скульптурная работа. Для меня Мушни Хварцкия — это олицетворение абхазской победы. Этот скромный, молчаливый и спокойный человек внес неоценимый вклад в нашу победу. Над его образом я работаю уже два года и признаюсь, мне было очень тяжело передать весь его образ. Для меня его личность в первую очередь выражала образ восставшего абхазского народа. Когда я его лепил, перед глазами была вся та "масса", восставшая против врага. Надеюсь, мне удалось достойно передать весь масштаб личности Мушни Хварцкия", — сказал художник.

© Sputnik / Томас Тхайцук Выставка "Война и мир в творчестве абхазских художников"

Выставка "Война и мир в творчестве абхазских художников" продлится до 10 октября в Центральном выставочном зале Сухума.