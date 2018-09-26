Горы танцуют: в Москве открылась выставка абхазского художника

Абхазский предприниматель сменил костюм на художнический фартук и приглашает москвичей в свою "мастерскую".

Sputnik

В Московском доме национальностей 25 сентября открылась персональная выставка картин Бориса Ашуба "Танец гор". Портреты горцев, пейзажи и натюрморты с вином – все, что мы любим в Абхазии.

Профиль на склоне

Абхазский предприниматель Борис Ашуба взялся за кисть после большого перерыва. В юности он окончил сухумскую художественную школу. Но "Танец гор" — его первая персональная выставка. Поздравить Бориса с дебютом пришли москвичи и представители диаспоры, коллеги из банковской сферы и коллеги-художники.

© Sputnik Выставка Бориса Ашуба

Ашуба с радостью встречает гостей, и каждому проводит небольшую экскурсию.

"Вот эта картина называется "Мое сердце в горах". Видите, вершина гор напоминает сердце. Приглядитесь к склону горы, там я написал лицо — этот профиль немного похож на мой", — поясняет он.

Собравшихся зрителей поприветствовал замдиректора МДН Алексей Дрожжин.

© Sputnik Амра Амичба Маститые и молодые: весенняя выставка абхазских художников открылась в Сухуме

Акварельные сны

"Наверное, для каждого человека, который побывал в Абхазии, эта страна стала своей. И в картинах Ашуба запечатлена как раз особая связь художника с родиной", — сказал Дрожин.

На открытии художника чествовали высокие гости — президент Конгресса абхазо-абазинского народа Тарас Шамба, глава Московской абхазской диаспоры Беслан Агрба и глава Торгового представительства Абхазии Олег Барциц. Они заслуженно вспоминали поговорку про талантливого человека — на счету Ашуба работа над госпрограммой социально-экономического развития Абхазии, преподавательский стаж в Абхазском госуниверситете и защита кандидатской диссертации.

© Sputnik Фрагмент картины "Танец гор" Бориса Ашуба

Дядя Бориса Ашуба, Валерий, журит племянника — о том, что Борис пишет картины, он узнал совсем недавно.

"У нас с Борисом, очевидно, есть общие гены, которые заведуют творчеством. Я тоже когда-то писал картины — вплоть до третьего класса. Потом краски кончились, и я переключился на стихи. Эта выставка меня настолько взволновала, что я написал такие строки:

Он скромный парень из Апсны,

Днем сальдо с бульдо сводит в банке,

А по ночам он видит сны,

Как акварель разводит в банке", — зачитал четверостишие Валерий Ашуба.

По зову души

На разнообразие техник, в которых выполнены картины, обращает внимание гостей художник Дмитрий Костылев. Борис Ашуба работает и в графике, и маслом, и даже расписывает ткани.

"Когда общаешься с Борисом, видно, что тема родных мест его не отпускает. Для него картины — не коммерческий проект, он пишет свои картины по зову души", — говорит Костылев.

Наконец слово берет смущенный виновник торжества. Он оговаривается: его работы — не хобби, а полноправная часть его жизни.

"Лама Гендюн Ринпоче сказал умную вещь: "Счастье нельзя найти великим усилием воли, но оно всегда присутствует в непринужденной открытости". Вот и я открыл двери своей мастерской и приглашаю людей войти, посмотреть, чем я дышу, что меня волнует, и о чем я мечтаю", — поделился мыслями Борис Ашуба.

Спикеры уступают место студенческому дуэту из Таможенной академии. Девушка и молодой человек в национальных костюмах сходятся и расходятся в танце, кружатся и замирают. Заканчивает вечер традиционный банкет — праздник абхазского изобилия, которое зрители только что видели на картинах Бориса Ашуба.