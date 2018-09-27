27 сентября 1993 года: Москва готова продолжить посредничество

27 сентября 1993 года, еще в ходе штурма Дома правительства в Сухуме, МИД России вновь обратился к руководству Абхазии с призывом остановить наступление. Москва также выражала готовность продолжить посредническую миссию в целях достижения политического урегулирования. В ответном заявлении МИД Абхазии от 27 сентября говорилось, что Абхазская армия была вынуждена продолжить операцию по освобождению Сухума в связи с отказом грузинской стороны вывести войска из города.

"Ни начавшееся наступление Абхазской армии, ни даже острый военно-политический кризис в России не смогли прервать российско-грузинский диалог, который к тому времени давно приобрел довольно странную динамику.

Тогда шла речь о делимитации государственной границы — определение путем переговоров государственной границы и нанесение ее на топографическую карту. Она, как правило, проводится специальными комиссиями, создаваемыми на основе договоров государств о делимитации. 26 сентября, накануне освобождения Сухума Абхазской армией, правительство России приняло Постановление о создании комиссии по делимитации границ между Россией и Грузией. На нее была возложена подготовка материалов, необходимых для проведения переговоров по международно-правовому оформлению государственной границы между Россией и Грузией на суше и на море, разграничение исключительной экономической зоны и континентального шельфа на Черном море, а также проведение переговоров, выработка соответствующих документов", – пишет в книге "Отечественная война 1992-93гг. Вопросы военно-политической истории Абхазии" Аслан Авидзба.

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