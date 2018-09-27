Пропахшее порохом: история Знамени абхазской Победы

Об истории абхазского флага, ставшего Знаменем Победы в Отечественной войне народа Абхазии, о том, кто дал слово водрузить его на границе с Грузией и почему за него это сделали его боевые товарищи, читайте в материале Sputnik Абхазия.

Бадрак Авидзба, Sputnik.

В Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов было много флагов, которые бережно хранили во всех подразделениях, он поднимал боевой дух Абхазской армии, под национальным символом бойцы шли на верную смерть. Среди множества флагов одному было суждено развеваться на границе с Грузией как символу Победы.

© Sputnik Бадри Есиава Дубликат Знамени Победы передан на хранение в музей Боевой Cлавы Абхазии

Путь Знамени Победы

Путь Знамени Победы Абхазии в Отечественной войне начался в бронетанковом подразделении Абхазской армии, а точнее в экипаже БМП под номером 99. Один из членов этого экипажа – Герой Абхазии Шамиль Адзынба.

Мысленно возвращаясь к событиям 25-летней давности, он рассказал, что бронетанковое подразделение под командованием Рафаэля Ампар сформировалось в конце августа 1992 года.

В составе экипажа № 99 был боец, которого звали Малхаз Хагба, у которого была мечта повесить абхазский флаг на границе с Грузией после победы.

"Среди нас был Малхаз Хагба из Ачандары, который, к сожалению, не так давно ушел из жизни по болезни. У него была такая мечта, повесить абхазский флаг на границе с Грузией после нашей победы. Нам привозили много флагов, мы ставили их на свои машины, и вот Малхаз накинул на себя флаг и сказал, что он должен повесить его на Ингуре", — рассказал Адзынба.

© Sputnik / Томас Тхайцук Знамя под защиту: символ Победы Абхазии теперь охраняется законом

Боевые товарищи Малхаза Хагба естественно поддержали его стремление, но его мечте не суждено было сбыться. При наступлении Абхазской армии на село Шрома, его серьезно ранили. , Малхаз Хагба потерял ногу выше колена.

"И уже было понятно, что война для него закончена. Когда его везли в госпиталь, он снял с себя флаг и передал нам, так как был в нашем экипаже. Малхаза увезли в Россию, его там оперировали, пытались спасти ногу, но не получилось", — вспоминает Шамиль Адзынба.

После ранения своего однополчанина боевые товарищи Малхаза Хагба решили взять с собой флаг и после победы повесить его на границе.

"Я положил флаг в БМП в специальное место. В наш экипаж входили Роберт Когония — водитель-механик, Рафаэль Ампар и я", — говорит Адзынба.

Экипажу № 99 посчастливилось дойти до границы так же, как и их боевым друзьям – экипажу № 88.

"Мы подошли к границе на Ингуре 30 сентября примерно к восьми часам вечера, площадь вся была заставлена, захламлена техникой убегающей грузинской армии", — сказал он.

Всю ночь абхазские бойцы праздновали Победу, пускали салюты, одновременно шла расчистка площади перед мостом на Ингуре, которая завершилась к утру 1 октября.

"Рано утром 1 октября мы решили повесить флаг на границе, подогнали БМП к стеле задним ходом, чтобы потом встать на машину, но не получалось, потом мы попросили помощи у экипажа БМП 88, это наши боевые товарищи – Батал Блабба, Дазмир Шамба и Илья Гуния. Я попросил ребят подъехать и помочь, потому что там было высоко, нужно было помочь друг другу. В этот момент на вышку, которая стоит на площади перед мостом, танкист Гена Смыр повесил знамя первой бригады. Но флаг бригады нельзя было там оставлять, он там повисел час, другой, потом его сняли и передали в бригаду", — рассказывает Шамиль Адзынба.

А вот боевой флаг, который прошел через всю войну, весь потрепанный, пропахший порохом усилиями двух экипажей водрузили на границе.

© Sputnik / Томас Тхайцук Знамя Победы в Отечественной войне народа Абхазии

"Я считаю, что не нужно искать конкретную персону, человека, который повесил флаг, его на Ингуре повесил воин Республики Абхазия, потому что это будет неэтично по отношению к раненым ребятам. Я уверен, что если Малхаза не ранили бы, то быстрее него флаг никто бы не повесил, он был очень энергичным и шустрым воином. Флаг на границе повесили все абхазские бойцы всех фронтов", — говорит он.

Флаг — это не только ткань определенного цвета и формы, флаг – это символ Победы, это символ, под которым сражаются и погибают за свободу Родины, заметил Адзынба.

© Sputnik Томас Тхайцук День флага в Абхазии отметили народными гуляниями и салютом

Шамиль Адзинба рассказал, что во время войны очень много флагов привозили из Турции.

"Потому, что диаспора, живущая там, испытывала подъем патриотических чувств. Помимо того флага, который есть у нас сейчас, привозили старые образцы, к примеру, флаги были выполнены из красного полотна, на котором была изображена ладонь. При том, что шла война, достать флаг не было большой проблемой, каждый экипаж имел с собой флаг", — заметил он.

В преддверии Дня Победы и Независимости Шамиль Адзынба пожелал всему народу здоровья.

"Наши человеческие отношения во время войны были на другом уровне, нужно вернуться к тому сплочению, чего сегодня нам очень сильно не хватает. Тяжелая жизнь, многолетняя блокада выжала наш народ, в войне народ выдал все свои резервы во имя Победы. Сейчас идет процесс возрождения, он очень долгий и болезненный, но если мы будем оглядываться на те времена, вспоминать, как мы жили, дружили и как шли к Победе, то это пойдет только на пользу. Без этого единства у нашего государства и народа нет будущего, мы просто погибнем. Увидев великую Победу, мы можем воочию увидеть и закат нашего государства", — подчеркнул Шамиль Адзынба.

© Sputnik / Томас Тхайцук Знамя Победы в Отечественной войне народа Абхазии

Как хранится Знамя Победы

Недалеко от входа в музей Вооруженных сил Абхазии величественно стоит тот самый флаг, который 25 лет назад повесили на границе в честь Победы. Первое что видит посетитель музея, это Знамя Победы. Стоит он в специально сооруженной прозрачной конструкции, сделано это неспроста, многие гости музея норовят потрогать реликвию, что нежелательно, кроме того, сооружение защищает его от пыли.

Директор музея Вооруженных сил Абхазии Дмитрий Бутба рассказал, что флаг, установленный на границе, сначала хранился в архиве Минобороны.

"Я после войны работал директором школы, но в 2008 году меня перевели сюда, нужно было создавать музей. Собрать материалы для музея было тяжело, потому что здесь ничего не было, на это понадобилось пять лет", — рассказал он о том, как шла работа.

Знамя Победы перенесли в музей в 2010 году, директор говорит, что положено хранить флаг сложенным, но из-за того, что в музее нет постоянного температурного режима, он может покрыться плесенью, к тому же музей располагается на первом этаже, и, по словам Бутба, здесь очень сыро.

© Sputnik / Томас Тхайцук Знамя Победы в Отечественной войне народа Абхазии

С другой стороны, то, что флаг стоит, имеет свои плюсы, потому что музей посещает много гостей, поэтому рассматривать Знамя Победы и фотографироваться рядом с ним удобно.

К Знамени Победы у Дмитрия Бутба особенно трепетное отношение, так как он – символ Победы и свободы абхазского народа. По его словам, он запрещает выносить флаг из музея на праздничные мероприятия, так как опасается, что он может испортиться. Не станет исключением и 25-летие Победы.