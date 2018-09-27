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Илья Гуния об освобождении Сухума: казалось, что война будет идти дольше

© Фото : фотоальбом "Аиааира"
В Абхазии
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Темы:
Война от первого лица: непридуманные истории (19)
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27 сентября 1993 года абхазские войска вышли к центу Сухума, к 15:30 флаг Республики Абхазия развевался над зданием Совмина, столица Абхазии была освобождена.

СУХУМ, 27 сен – Sputnik. Следы боев были практически на каждом доме, многие из них горели, сказал в интервью на радио Sputnik кавалер ордена Леона Илья Гуния, вспоминая день освобождения Сухума.

"Единственное, была мысль о том, что город взяли, но еще остается много территории. Нам казалось, что война будет продолжаться намного дольше, чем три дня, которых нам хватило для того, чтобы дойти до Ингура", — отметил он.

Все бойцы испытывали огромную радость, что удалось войти в город и закрепиться.

"В Сухум входили со стороны питомника обезьян, со стороны Шромы, обстрел города продолжался довольно долго. С улицы 4 Марта мы обстреливали здание Совета Министров, потому что там засели грузинские боевики. Мы подожгли здание и через какое-то короткое время, когда наши силы уже подошли со стороны Универсама, мы все вместе вышли на Красный мост", — подчеркнул Гуния.

Мы были в составе экипажа БМП, прикрывали пехоту и подавляли огневые позиции, которые нам указывали, для того чтобы пехота могла пройти или подойти к этим местам. К 5-6 часам вечера мы уже свободно передвигались по столице.

Илья Гуния во время Отечественной войны народа Абхазии.
© Sputnik
Илья Гуния во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг.

Основной бой за взятие Сухума развернулся у здания Совета Министров, рассказал Илья Гуния.

"После того как Совмин был подожжен, противник сдался, мне кажется, этот бой был самым запоминающимся. То, что город освобожден, мы поняли после того как раздались автоматные очереди, бойцы стреляли уже не по врагам, а вверх, в знак победы", — вспоминает Гуния.

27 сентября 1993 года абхазские войска вышли к центу Сухума, к 15:30 флаг Республики Абхазия развевался над зданием Совмина, столица Абхазии была освобождена.

В ходе операции по освобождению Сухума от грузинских оккупационных войск, длившейся 12 дней, был разгромлен второй армейский корпус противника численностью до 12 тысяч человек, оснащенный большим количеством бронетехники, артиллерии и авиации.

Темы:
Война от первого лица: непридуманные истории (19)
Теги:
Отечественная война народа Абхазии (1992-1993), Илья Гуния, Абхазия


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