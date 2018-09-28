28 сентября 1993 года: Шеварднадзе бежит из Абхазии

Из дневника Инги Казанба "Очамчыра: будни оккупации 1992–1993 годы"

28 сентября 1993 года

"Новости": Шеварднадзе признал свое поражение, Ельцин предложил ему выехать, но он отказался, отмечая, что останется в республике до полной эвакуации грузинских жителей. Он говорит, что Сухум держат русские и чеченцы. 150 тысяч грузинских жителей Абхазии, покинув свои дома, уходят пешком через горы Сванетии.

Да, Шеварднадзе за собой уводит тех, которых заселили его предшественники – Сталин и Берия– 50 лет назад. Грузины, конечно, знали отлично, но не хотели признавать, что Абхазия – это не Грузия. Увидев танки, местные грузины пошли против безоружных абхазов. Но вот результат –правда восторжествовала, хоть нас и было мало по сравнению с пяти миллионами грузин, но мы выиграли, защитили свою Родину от коварного врага.

28 сентября, находясь в плену у абхазов, погиб Жиули Шартава – председатель Совета Министров оккупационного режима после Надарейшвили. 27 сентября при освобождении Дома правительства глава оккупационной власти Абхазии Шартава и его соратники были взяты в плен. Однако в тот же день по пути их сопровождения из Сухума в Гудауту, где еще оставалось абхазское руководство, они в результате разночтения приказов были расстреляны.

Абхазы успешно наступают, грузины контролируют аэропорт в Бабушере и прибрежную часть Очамчыры. Шеварднадзе в восемь утра на пассажирском самолете улетел в Тбилиси. По свидетельству Станислава Лакоба, "спасение" Шеварднадзе происходило следующим образом. По просьбе руководства России, Абхазская армия 27 сентября на два часа прекратила огонь и остановила свое движение в Сухуме. И во время этого затишья глава Грузии "был вывезен российскими десантниками под видом тяжелораненого русского полковника в расположение сухумского военного санатория, позже переправлен на российскую военную базу в Батуми, а затем в Тбилиси". Это же повторяет в своей работе и В. Николаев.

Задача обеспечить вывоз Э. Шеварднадзе из Сухума была поставлена российским президентом непосредственно перед тогдашним министром обороны П. Грачевым, который незамедлительно известил об этом командующего Черноморским флотом Э. Балтина. Тогда же … из Севастополя к берегам Абхазии срочно вышел высокоскоростной десантный корабль "Зубр", который отвлек внимание абхазской стороны и, воспользовавшись этим, пилоты Шеварднадзе подняли ЯК-40, и на очень малой высоте над рекой вышли в море, развернулись, ушли в сторону Поти и сели под Кутаиси.

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