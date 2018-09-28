Кабмин Абхазии одобрил целевую программу "Жилище-2021"

СУХУМ, 28 сен — Sputnik, Сария Кварацхелия. Правительство Абхазии одобрило целевую программу "Жилище-2021" в пятницу 28 сентября, сообщает с места события корреспондент Sputnik.

Проект программы представил министр труда, занятости и соцобеспечения Руслан Аджба. Он напомнил, что документ рассматривался уже на прошлом заседании, и члены правительства имели возможность хорошо ознакомиться с ним.

"Программа имеет статус президентский. Разрабатывалась в течение полугода. Согласована со всеми. Носит среднесрочный характер. Срок реализации — 2018-2021 годы. Основной этап реализации — 2019-2021 годы. На программу требуется 90 миллионов рублей. Ожидаемый результат — обеспечение жильем и улучшение жилищных условий для граждан Абхазии", — сказал Руслан Аджба.

Главу Галского района Темура Надарая интересовал вопрос, какое количество людей подпадают под программу.

Руслан Аджба ответил, что проект разрабатывался для наиболее уязвимых граждан, которые самостоятельно не могут купить себе жилье. А сколько их, по словам министра труда, занятости и соцобеспечения, выяснится уже в ходе реализации "Жилище-2021".

После принятия Кабмином проект направят на рассмотрение президенту.