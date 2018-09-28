Кабмин Абхазии принял порядок оценки уровня владения чиновников госязыком

СУХУМ, 28 сен — Sputnik, Сария Кварацхелия. "Порядок определения уровня владения и организации обучения государственному языку Республики Абхазия должностных лиц, работников и кандидатов на замещение вакантных должностей в центральных органах государственного управления" приняли члены правительства на заседании Кабинета Министров в пятницу 28 сентября.

© Sputnik / Томас Тхайцук Абхазский для всех: разработана программа по развитию государственного языка

"В 2007 году был принят закон "О Государственном языке", но он не работал, потому Кабинетом Министров было принято постановление по данному вопросу. Нынешний порядок разработан согласно постановлению Кабинета Министров", — пояснил председатель Госкомитета по языковой политике Абхазии Батал Хагуш.

Президент Абхазии Рауль Хаджимба для развития закона "О государственном языке Республики Абхазия" издал распоряжение, согласно которому Государственному комитету по государственной языковой политике поручено организовать в городах и районах курсы по изучению абхазского языка. Курсы будут созданы для госслужащих, не владеющих государственным языком.