"Мы не сограждане": глава МИД Абхазии отреагировал на заявление премьера Грузии

Премьер Грузии Мамука Бахтадзе, выступая на Генассамблее ООН, обратился к абхазам и осетинам как к согражданам.

СУХУМ, 28 сен — Sputnik. О том, что абхазы, осетины и грузины граждане разных стран, напомнил премьер-министру Грузии Мамуке Бахтадзе глава МИД Абхазии Даур Кове, сообщает РИА Новости в пятницу 28 сентября.

"Самое главное заблуждение господина премьер-министра и всех руководителей, которые сегодня есть в Грузии, — мы не сограждане. Мы граждане разных государств, соседних государств. Но не одного государства", — прокомментировал Кове слова Бахтадзе российскому агентству.

При этом Кове усомнился в искренности слов грузинского премьера относительно его предложений, которые направлены на то, чтобы абхазы и осетины лечились бесплатно в клиниках Грузии, пользовались благами безвизового въезда в Евросоюз.

"На это мы всегда заявляем одно — если Грузины хотят, чтобы абхазы и осетины жили хорошо, первое, что они должны сделать — это прекратить политику международной изоляции Абхазии и Южной Осетии", — отметил глава МИД Абхазии.

Кове также подчеркнул необходимость для Грузии пересмотра ее действующего закона об оккупированных территориях, который препятствует международному развитию Абхазии и Южной Осетии.

По мнению главы МИД Абхазии, политика нынешнего руководства Грузии, как и во все предыдущие годы, заключается в том, чтобы осуществлять полную стагнацию развития Абхазии. Речи грузинских политиков он назвал популизмом.