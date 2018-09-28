"Никто сегодня не умрет": как в Абхазии отмечали День освобождения Сухума

Асмат Цвижба, Sputnik.

Празднование 25-летия со Дня освобождения Сухума началось на театральной площади, где Госкомитет по делам молодежи и спорта провел "флешмоб". С экранов развернутого кинотеатра жителей столицы с праздником поздравляли соотечественники из разных уголков мира. Абхазы из Турции, Иордании, Италии, Испании и даже Китая передавали поздравления и пожелания народу республики, а волонтеры раздавали "зрителям" светящиеся шары, которые были довольно кстати. Освещение на набережной то ли передавало атмосферу 1993 года, то ли не выдержало всей музыкальной аппаратуры.

© Sputnik / Томас Тхайцук Пропахшее порохом: история Знамени абхазской Победы

У площади имени Сергея Багапша ансамбль "Амзара" спел "военные" рок-баллады. По словам участника группы Тимура Сымсым, коллектив впервые выступил перед зрителями в изначальном составе.

"После окончания войны, в 1993 году, мы решили с ребятами собрать рок-коллектив и петь баллады для бывших воинов, именно в таком жанре они воспринимали военные песни. Им нравилась гитарная музыка и наш стиль. Помню, даже во время концерта в Абхазской филармонии зрители стреляли в воздух, после нашего выступления здание было "изрешеченное". К сожалению, по различным обстоятельствам наш коллектив распался, но сегодня в честь юбилея Победы мы решили вновь спеть песни времен войны", — рассказал Сымсым.

Празднование дня освобождения города Сухум © Sputnik / Томас Тхайцук

Празднование дня освобождения города Сухум © Sputnik / Томас Тхайцук

Празднование дня освобождения города Сухум © Sputnik / Илона Хварцкия 1 / 3 © Sputnik / Томас Тхайцук Празднование дня освобождения города Сухум

Самым долгожданным событием дня стал премьерный показ первого художественного фильма об Отечественной войне народа Абхазии "Никто сегодня не умрет".

На площади у колоннады администрация города организовала "кинотеатр" под открытым небом, где и была представлена картина. Фильм журналистки Эммы Ходжаа рассказал собравшимся историю двух друзей о войне, дружбе и предательстве.

Каждый кадр напоминал зрителям о событиях 25-летней давности.

"Помню, я тоже развешивала белье на балконе, когда услышала "звуки" войны. Не сразу поняла, что происходит", — вспомнила одна из зрительниц.

По словам режиссера фильма, главной идеей картины стала связь поколений.

© Sputnik / Томас Тхайцук Празднование дня освобождения города Сухум

"Все актеры фильма – дети героев Отечественной войны, участников боевых действий. Вы могли заметить, что мы даже не изменили их имена. По моему мнению, это объединяет поколение, которое принесло Абхазии победу, и сегодняшнюю молодежь. Этот фильм был сделан с душой, и прошу не судить наших актеров, ведь ни у кого из них нет профессионального образования, но надеемся, мы смогли передать историю и атмосферу военного времени", — сказала Ходжаа.

Актер Эрик Микая отметил, что сценарий фильма не основывался на реальных историях войны.

"За исключением нескольких сцен, эта история не чей-то рассказ, ее придумали мы, это наш сценарий. Таким образом мы решили сказать молодым режиссерам, рвущимся "в бой", создавать медийные проекты, которые прославляли бы нашу историю", — добавил он.

© Sputnik / Томас Тхайцук Презентация третьей части проекта "Песни нашей победы"

Еще одной премьерой стала третья часть проекта "Песни нашей Победы". Впервые он был создан в 2011 году в память о первом президенте Абхазии Владиславе Ардзинба.

За семь лет музыканты и певцы собрали 27 песен военных лет, а к 25-летию Победы участники представили 16 знаменитых хитов в новой аранжировке. Зрители с мест подпевали строки из песен "Абхазы, вас мало" и "Над грозным городом раскаты". Новую "жизнь" обрела и песня абхазского композитора Виталия Гварамия, посвященная погибшему брату Автандилу "Не погасла твоя свеча".