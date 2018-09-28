Прогноз погоды в Абхазии на выходные

СУХУМ, 28 сен – Sputnik. Как сообщают метеорологи, в выходные дни ожидается небольшая облачность, преимущественно без осадков, однако из-за перепадов температуры воздуха, в субботу ночью местами возможен слабый дождь.
Атмосферное давление повышенное, 763 миллиметра ртутного столба, будет медленно понижаться.
Ветер умеренный, 2-7 метров в секунду.
Температура воздуха ночью опустится до +14˚С, днем поднимется до +28˚С.
Температура морской воды +24°С.
Волнение морской воды умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 60-80 %.