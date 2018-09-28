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Прогноз погоды в Абхазии на выходные

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии (801)
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В выходные дни территория Абхазии будет находиться под влиянием западной окраины обширного азиатского антициклона и незначительной смены воздушных масс, сообщает отдел Гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы.

СУХУМ, 28 сен – Sputnik. Как сообщают метеорологи, в выходные дни ожидается небольшая облачность, преимущественно без осадков, однако из-за перепадов температуры воздуха, в субботу ночью местами возможен слабый дождь.

Атмосферное давление повышенное, 763 миллиметра ртутного столба, будет медленно понижаться.

Ветер умеренный, 2-7 метров в секунду.

Температура воздуха ночью опустится до +14˚С, днем поднимется до +28˚С.

Температура морской воды +24°С.  

Волнение морской воды умеренное, 1-2 балла.

Относительная влажность воздуха 60-80 %.

Темы:
Погода в Абхазии (801)


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